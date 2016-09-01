В Свердловской области из спецучреждения сбежали около 30 малолетних преступников
В Свердловской области совершен массовый побег воспитанников Рефтинского спецучреждения закрытого типа для учащихся с девиантным (общественно опасным) поведением
В Свердловской области совершен массовый побег воспитанников Рефтинского спецучреждения закрытого типа для учащихся с девиантным (общественно опасным) поведением.
По данным пресс-службы регионального главка МВД, побег совершили от 20 до 30 подростков.
Массовый побег был совершен в среду, 31 августа. Во время ужина под надуманным предлогом несколько человек спровоцировали конфликт и подбили на побег еще ряд своих товарищей, сообщает «Интерфакс».
Подростки выпрыгнули из окон и разбежались в разные стороны. Точное число сбежавших в настоящее время уточняется.
По тревоге поднята вся полиция города Асбест. Ведется розыск подростков.
В Рефтинском спецучилище находятся «несовершеннолетние, совершившие преступления, правонарушения, которые по ряду причин не могут быть помещены в воспитательные колонии».
Учебное заведение подведомственно Министерству образования, поэтому охраны, как в колониях, там нет.