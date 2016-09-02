В Петербурге злоумышленники за две минуты похитили из автосалона четыре BMW
В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из автосалона четыре автомобиля марки BMW. Инцидент произошел в дилерском центре BMW на улице Савушкина в четверг, 1 сентября. Общая сумма ущерба составила порядка 20 млн рублей
В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из автосалона четыре автомобиля марки BMW. Инцидент произошел в дилерском центре BMW на улице Савушкина в четверг, 1 сентября.
В салон вошли четверо мужчин, прикрывавшие лица одинаковыми кепками. На угон четырех иномарок злоумышленникам понадобилось меньше двух минут.
По данным «Фонтанки», мужчины подошли к машинам BMW X6, BMW 7, BMW X5 и BMW 5 серии «Гран туризмо» открыли двери (как показали камеры, ключами), завели автомобили и неспешно выехали из ворот автосалона.
Общая сумма ущерба составила порядка 20 млн рублей.
В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленники похитили вторые комплекты ключей, которые хранились в сейфе автосалона.