Меню
Происшествия
Мисс Мира сделала Владимиру Путину предложение
Происшествия
02 сентября 12:59

В Петербурге злоумышленники за две минуты похитили из автосалона четыре BMW

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из автосалона четыре автомобиля марки BMW. Инцидент произошел в дилерском центре BMW на улице Савушкина в четверг, 1 сентября. Общая сумма ущерба составила порядка 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из автосалона четыре автомобиля марки BMW. Инцидент произошел в дилерском центре BMW на улице Савушкина в четверг, 1 сентября.

В салон вошли четверо мужчин, прикрывавшие лица одинаковыми кепками. На угон четырех иномарок злоумышленникам понадобилось меньше двух минут.

По данным «Фонтанки», мужчины подошли к машинам BMW X6, BMW 7, BMW X5 и BMW 5 серии «Гран туризмо» открыли двери (как показали камеры, ключами), завели автомобили и неспешно выехали из ворот автосалона.

Общая сумма ущерба составила порядка 20 млн рублей.

В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленники похитили вторые комплекты ключей, которые хранились в сейфе автосалона.

Читайте также
В центре Москвы у безработного угнали «Гелендваген» за 5 млн рублей
В Москве пьяные сотрудники автосервиса угнали прокурорскую «Чайку»
В Москве трое мужчин похитили автомобиль Bentley вместе с его владелицей
Сейчас на главной
Авторская колонка
…Пуще прежнего старуха бранится
Вот и лето прошло, и программы, уходившие на каникулы, постепенно занимают прежнее место, и ведущие, отдохнувшие и загорелые, вновь заступают на вахту, и… пуще прежнего старуха бранится.
Петровская Ирина
Горячие новости
В России нашлась «вечная дорога»
По дороге передвигаются, в том числе и лесовозы, но выглядят эти девять километров трассы «как в Германии». Местные жители прозвали дорогу «вечной» в связи с тем, что она еще ни разу не ремонтировалась
Горячие новости
Белгородцы считают себя православными, но одобряют свободные сексуальные связи
Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области предоставила результаты исследования, которое показало, что жители региона называют себя православными, но в церковь ходят лишь иногда ...
губернаторы
Прокатили
Губернаторы регионов Уральского федерального округа отказались от участия в Межрегиональной агропромышленной выставке «Экопродукты Урала-2016». Она состоится в субботу, 3 сентября, в Кургане. Главный гость — уральский полпред Игорь Холманских.
Горячие новости
Верховный суд признал незаконной ликвидацию движения «Стоп Хам»
Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения «Стоп Хам». Таким образом, ВС удовлетворил жалобу представителей движения, которое борется с нарушителями правил парковки
Горячие новости
Илью Яшина задержали во время раздачи избирателям доклада о «Единой России»
Встречу с избирателями проводил кандидат в депутаты от ПАРНАСа в Бабушкинском одномандатном округе Николая Ляскин. На мероприятии Илья Яшин раздавал свой доклад о членах «Единой России» под названием «Партия «Криминальная Россия»»
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
ФАС одобрила покупку отелей Андрея Якунина компанией АФК «Система»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова получила разрешение на покупку сети отелей, принадлежащих сыну экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина. Речь идет о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети ...
Горячие новости
Держатели карт Visa российских банков пожаловались на проблемы с платежами за границей
Держатели карт Visa, выпущенных российскими банками, в четверг пожаловались на отказы при проведении транзакций за границей. В частности, на сбои в работе карт пожаловались клиенты Сбербанка и ВТБ
Горячие новости
На сайте госзакупок появился заказ на «поставку заключенных» в Крым
На сайте госзакупок появился заказ на поставку заключенных на полуостров Крым. Согласно заявке, осужденных должны отправить на строительство СИЗО в Симферополе
Горячие новости
Начинаем утреннюю гимнастику
«Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», - заявили в Общественной палате
экология
Вместо леса – элитные коттеджи
Белгородские чиновники изменили категорию земельного участка в селе Нижний Ольшанец, на котором посажен лес, и разрешили частникам строить на этом месте коттеджи. Несмотря на то, что Верховный суд признал распоряжение правительства Белгородской области «Об изменении категории земельного участка в Белгородском районе» незаконным ...
Горячие новости
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе №1
В 8 часов утра по местному времени началась вахта памяти. Удар колокола, установленного во дворе школы, возвестил о начале траурных мероприятий, которые продлятся до 3 сентября
сборная России по футболу
Станислав Черчесов начал с двух нулей
Первый матч обновленной футбольной сборной России под руководством Станислава Черчесова — против сборной Турции в Анталье — получился нерезультативным. Российским футболистам нельзя было отказать в старании, однако голов им забить не удалось.
Горячие новости
В Свердловской области из спецучреждения сбежали около 30 малолетних преступников
В Свердловской области совершен массовый побег воспитанников Рефтинского спецучреждения закрытого типа для учащихся с девиантным (общественно опасным) поведением
Горячие новости
Челябинский айтишник в поисках телефона своей девушки узнал номер Медведева
В Челябинске молодой человек, пытаясь найти в интернете новый телефонный номер своей подруги, случайно выяснил, с каких мобильных зарегистрированы в Сети аккаунт премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ...
Горячие новости
Турция переходит на рубли ради россиян
Турецкие власти разрешат российским туристам расплачиваться рублями. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи. Министр считает, что такая мера поможет быстрее восстановить туристический поток из России
экология
Экологическая катастрофа имени Воробьева
По просьбе жителей Подмосковья экологи провели нехитрый эксперимент. Во всех районах столицы они заложили в мусорные баки специальные трекеры, чтобы отслеживать перемещение мусора и узнавать, на какие полигоны он вывозится. И получили четкую картину
Горячие новости
Польша отказалась впустить в страну мигрантов из Чечни
Власти Польши отказались пускать на территорию страны мигрантов из Чеченской республики. В настоящее время на границе Польши со стороны Белоруссии скопились несколько сотен чеченцев, желающих получить в Польше статус беженцев