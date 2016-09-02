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02 сентября 15:30

В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель из гаража Управделами президента

При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы ...

Фото: Instagram.com/rude148

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого погиб водитель из гаража Управделами президента РФ.

При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы.

По данным «Интерфакса», автомобили BMW и Mercedes ехали навстречу друг другу по разделительной полосе. У одной из них были номера серии АМР. Автомобиль принадлежит Управделами президента и закреплен на Советом Федерации. 

От удара обломки машин разлетелись на расстояние 150 метров, передает РЕН ТВ.

«Управляющий делами президента Александр Колпаков выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего водителя», - сообщили в пресс-службе Управделами президента.

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