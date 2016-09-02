В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель из гаража Управделами президента
При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы ...
Фото: Instagram.com/rude148
В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого погиб водитель из гаража Управделами президента РФ.
При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы.
По данным «Интерфакса», автомобили BMW и Mercedes ехали навстречу друг другу по разделительной полосе. У одной из них были номера серии АМР. Автомобиль принадлежит Управделами президента и закреплен на Советом Федерации.
От удара обломки машин разлетелись на расстояние 150 метров, передает РЕН ТВ.
«Управляющий делами президента Александр Колпаков выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего водителя», - сообщили в пресс-службе Управделами президента.