В Москве на Рублевке убит лидер украинской организации «Оплот»
В Московской области неизвестные убили лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Убийство произошло в ресторане «Ветерок» в поселке Горки-2 на Рублевском шоссе
В Московской области неизвестные убили лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Убийство произошло в ресторане «Ветерок» в поселке Горки-2 на Рублевском шоссе.
Со слов очевидцев, неизвестный произвел выстрелы в двух посетителей ресторана, сидевших за столом. Один из них погиб, второй госпитализирован с тяжелыми ранениями.
«Интерфакс» сообщает, что погибшим является лидер украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин. Второй потерпевший - Андрей Козырев.
Затем киллер скрылся на припаркованном возле ресторана автомобиле с водителем. Сотрудники «Ветерка» сообщили полицейским, что киллер был одет в плащ, на голове носил шляпу с полями и очки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».
В московском регионе объявили план «Перехват». В розыск объявлены такси желтого цвета и неустановленная машина.
Убитый Евгений Жилин известен как председатель харьковской общественной организации «Оплот» и руководитель структур одноименной корпорации. Он являлся ярым противником Евромайдана и смены власти на Украине.