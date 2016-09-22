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Происшествия
22 сентября 00:04

В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 с начальником жуковского авиацентра МЧС на борту

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. По данным ТАСС, на борту Ми-8 находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов

В Московской области вечером в среду разбился вертолет Ми-8, который принадлежал МЧС России.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. По данным ТАСС, на борту Ми-8 находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов.

Вертолет разбился в Люберецком районе вблизи поселка городского типа Октябрьский. Жертв на земле и разрушений нет.

Ми-8 выполнял тренировочный полет. После крушения он полностью разрушился и загорелся.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

Следственных комитет начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8.

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