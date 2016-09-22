В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 с начальником жуковского авиацентра МЧС на борту
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. По данным ТАСС, на борту Ми-8 находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов
В Московской области вечером в среду разбился вертолет Ми-8, который принадлежал МЧС России.
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. По данным ТАСС, на борту Ми-8 находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов.
Вертолет разбился в Люберецком районе вблизи поселка городского типа Октябрьский. Жертв на земле и разрушений нет.
Ми-8 выполнял тренировочный полет. После крушения он полностью разрушился и загорелся.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.
Следственных комитет начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8.