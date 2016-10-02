На востоке Москвы автомобиль Hyundai сбил на тротуаре четырех человек. Один погиб
«По адресу 1-я Владимирская улица на перекрестке с Зеленым проспектом, автомобиль Hyundai потерял управление и вылетел на тротуар. В результате четверо пешеходов пострадали», - сообщили в правоохранительных органах
Фото: novayagazeta-ug.ru
В Москве на 1-й Владимирской улице автомобиль Hyundai сбил на тротуаре пешеходов. Один из пострадавших скончался.
«По адресу 1-я Владимирская улица на перекрестке с Зеленым проспектом, автомобиль Hyundai потерял управление и вылетел на тротуар. В результате четверо пешеходов пострадали», - сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.
Поздене стало известно, что один из пострадавших скончался, трое, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
По данным агентства «Москва», автомобиль сбил пешеходов на переходе в районе дома 37/15 по 1-й Владимирской.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.