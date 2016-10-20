В России произошло первое нападение «зловещего клоуна»
В России зафиксировано первое нападение клоуна. Ранее нападения на людей злоумышленников в костюмах клоунах происходили только за границей, например, в Великобритании и Швеции. Западные СМИ прозвали хулиганов «зловещими клоунами»
В России зафиксировано первое нападение клоуна. Ранее нападения на людей злоумышленников в костюмах клоунах происходили только за границей, например, в Великобритании и Швеции. Западные СМИ прозвали хулиганов «зловещими клоунами».
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в районе Купчино. Клоун с вантузом в руках напал на двигавшийся по дороге автомобиль.
По данным радиостанции «Балтика», клоун-хулиган вышел на проезжую часть, заблокировал один автомобиль и стал стучать вантузом по капоту. Водитель вышел из машины, сбил клоуна с ног и оттащил его к обочине. При этом клоун не пытался оказать сопротивление.
Напомним, ранее посольство РФ в Великобритании и Ростуризм обратились к российским туристам с предупреждением об участившихся нападениях злоумышленников в костюмах клоунов. Ростуризм призвал туроператоров, продающих путевки в Великобританию, уведомлять своих клиентов о риске стать жертвами хулиганов в клоунских костюмах.