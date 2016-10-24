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24 октября 00:18

В Рязани в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека

В Рязани рано утром в воскресенье произошел взрыв газа в жилом доме по адресу 1-й Осенний переулок. В результате взрыва были повреждены 14 квартир на верхних этажах дома. По данным очевидцев, после взрыва внутри дома часть фрагмента стены упала на тротуар

Фото: ТАСС

В Рязани рано утром в воскресенье произошел взрыв газа в жилом доме по адресу 1-й Осенний переулок. В результате взрыва были повреждены 14 квартир на верхних этажах дома.

По данным очевидцев, после взрыва внутри дома часть фрагмента стены упала на тротуар, где были припаркованы автомобили.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В пресс-службе правительства Рязанской области сообщили, что в результате взрыва погибли 3 человека. 13 жильцов дома получили ранения. Поисковая операция подходит к концу.

«Пострадавших и погибших под завалами разрушенного взрывом дома в Рязани больше нет, любая информация об оставшихся под обломками людях - это слухи», - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе.

Чиновники также сообщили, что аварийный дом придется частично снести. По предварительным данным, речь идет о сносе 9 и 10 этажей.

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