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02 ноября 00:24

В Сочи на жилой дом рухнул вертолет, перевозивший московских туристов

В Сочи в минувший вторник потерпел крушение вертолет Eurocopter, перевозивший туристов из Красной Поляны в Имеретинскую низменность. В результате падения вертолета на жилой дом погиб один человек. Еще пятеро пострадали

Фото: Вести.ру

В Сочи в минувший вторник потерпел крушение вертолет Eurocopter, перевозивший туристов из Красной Поляны в Имеретинскую низменность. В результате падения вертолета на жилой дом погиб один человек. Еще пятеро пострадали.

В связи с авиакатастрофой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека».

Следователи приступили к изучению разрешительной и технической документации, которая имеется у собственника воздушного судна и государственных органов.

Разбившийся вертолет принадлежит частной компании. По данным сочинского горздрава, на нем с Красной Поляны в Имеретинскую низменность летели туристы из Москвы.

Представители Росавиации в беседе с «Интерфаксом» не исключили, что разбившийся в Сочи вертолет перевозил туристов в нарушение действующего воздушного законодательства.

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