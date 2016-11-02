В Сочи на жилой дом рухнул вертолет, перевозивший московских туристов
В Сочи в минувший вторник потерпел крушение вертолет Eurocopter, перевозивший туристов из Красной Поляны в Имеретинскую низменность. В результате падения вертолета на жилой дом погиб один человек. Еще пятеро пострадали
В Сочи в минувший вторник потерпел крушение вертолет Eurocopter, перевозивший туристов из Красной Поляны в Имеретинскую низменность. В результате падения вертолета на жилой дом погиб один человек. Еще пятеро пострадали.
В связи с авиакатастрофой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека».
Следователи приступили к изучению разрешительной и технической документации, которая имеется у собственника воздушного судна и государственных органов.
Разбившийся вертолет принадлежит частной компании. По данным сочинского горздрава, на нем с Красной Поляны в Имеретинскую низменность летели туристы из Москвы.
Представители Росавиации в беседе с «Интерфаксом» не исключили, что разбившийся в Сочи вертолет перевозил туристов в нарушение действующего воздушного законодательства.