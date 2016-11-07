В Иваново в жилом доме произошел взрыв газа. Погибли шесть человек
В Иваново в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Четверо находятся в реанимации
В Иваново в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Четверо находятся в реанимации.
Взрыв газа в 12-квартирном доме произошел рано утром в воскресенье, 6 ноября. При взрыве обрушились две квартиры и кровля.
По факту обрушения части дома возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Расследованием дела займутся сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Основная версия происшествия – утечка бытового газа. По предварительным данным, виновником утечки мог стать житель дома, ведущий асоциальный образ жизни.