«Хабаровским живодеркам» предъявлены новые обвинения. Следствие просит взять из под арест
Несовершеннолетние жительницы Хабаровска, обвиняемые в жестоких расправах над животными, стали фигурантами еще нескольких уголовных дел. В связи новыми обвинениями Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об их аресте
Несовершеннолетние жительницы Хабаровска, обвиняемые в жестоких расправах над животными, стали фигурантами еще нескольких уголовных дел. В связи новыми обвинениями Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении двух 17-летних девушек меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также сообщается о задержании 18-летнего подельника «хабаровских живодерок».
«В рамках расследования уголовного дела в отношении двух 17-летних девушек, обвиняемых в жестоком обращении с животными, следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю установлена их причастность к ряду других преступлений: разбою, возбуждению ненависти и вражды и оскорблению чувств верующих», - сообщили в СКР.
По данным следствия, одна из девушек, познакомившись в интернете с молодым человеком, привела его в заброшенное здание, где вместе со второй обвиняемой, вооруженной пневматическим пистолетом и битой, напала на него с требованием отдать деньги. Молодой человек смог вырваться, но писать заявление не стал.
Ранее сообщалось, что одна из подозреваемых призналась в нанесении телесных повреждений ножом бездомному мужчине. Полицейские разыскали потерпевшего и обнаружили на его теле ножевые ранения.
Таким образом, «хабаровские живодерки» обвиняются не только в жестоком обращении с животными в составе группы по предварительному сговору, но и разбое, возбуждении ненависти либо вражды, публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.