Особо секретная коррупция
Задержание генерала ФСО Геннадия Лопырева ознаменовало новый этап антикоррупционной зачистки в верхах
Отечественную «галерею коррупционной славы» на прошлой неделе пополнил очередной высокопоставленный, но мало известный в силу занимаемой должности персонаж – начальник Северокавказского управления Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев. Суть претензий к генералу со стороны Следственного комитета РФ банальна – получение крупных взяток за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов. Как и в случае с другими ранее арестованными «звездными» правоохранителями, в ходе обыска у него обнаружили «очередной» миллиард рублей. Журналисты связывают задержание Лопырева с отставкой его покровителя Евгения Мурова, возглавлявшего ФСО на протяжении 16 лет.
За недавнее время это уже второй получивший огласку коррупционный скандал с ФСО. Последний раз название ведомства всплывало в СМИ в октябре, когда 94-й гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело за истечением срока давности в отношении главы конкурсно-котировочной комиссии ФСО Михаила Костылева. Как следует из материалов дела, в 2004–2005 годах ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» заключило несколько коррупционных сделок на поставку 20 внедорожников и лимузинов S-класса в гараж особого назначения службы. Все договоры оформлялись через комиссионные соглашения на подставных лиц, а откаты (почти 500 тыс. евро) осели на счетах офшорных фирм. Кстати, упомянутая компания, сознавшись в 2010 году в международном взяточничестве, была штрафована в США на 27,2 млн долл.
В силу специфики работы ФСО предпочитает не педалировать тему чистоты своих рядов, давая почву для различных предположений. Чуть менее закрытой для анализа является Федеральная служба безопасности (ФСБ). Согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, за 2008–2015 годы за коррупционные преступления были привлечены 64 сотрудника ФСБ. На их долю приходится менее полпроцента от всех выявленных коррупционеров в погонах. Спектр совершаемых преступлений традиционен: превышение должностных полномочий или злоупотребление ими, получение взяток и др.
Что касается дальнейшей судьбы Лопырева, то в случае осуждения за получение взятки ему грозят весьма солидный срок и штраф. Военные суды крайне редко проявляют снисходительность к старшим офицерам, уличенным в коррупции. Однако если действия генерала переквалифицируют на мошенничество (что периодически случается), то срок наказания может оказаться вполне сносным. К примеру, в июле Тверской райсуд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. экс-генерала Федеральной таможенной службы России Алексея Шашаева. По данным Следственного комитета, он обеспечил одной из фирм победу в аукционе на право заключения госконтракта, касавшегося функционирования программы Oracle, используемой в работе таможни. Стоимость контракта была завышена, а полученная разница поделена между участниками аферы. Таким образом, мошенническим путем из федерального бюджета было похищено 125,8 млн руб.
К аналогичному сроку лишения свободы Дорогомиловский суд Москвы приговорил экс-начальника ГУФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенанта Александра Соколова, признав его виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Как установил суд, он получил от столичного бизнесмена 9,8 млн руб. в обмен на обещание защитить его от угроз бывшего компаньона, отбывавшего 12-летний срок в пермской колонии, обеспечив последнему дополнительный срок.
Автор - директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ