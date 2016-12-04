В ХМАО столкнулись фура и автобус с юными спортсменами. Погибли 10 человек
Авария произошла на 925 км автодороги «Ханты-Мансийск - Тюмень». Рейсовый автобус, в котором находились дети, столкнулся с фурой. По предварительным данным, виноват в этом водитель автобуса. В сложных погодных условиях водитель не справился с управлением
В Ханты-Мансийском округе в воскресенье произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил юных спортсменов. В результате аварии погибли 10 человек, в том числе 9 детей.
Авария произошла на 925 км автодороги «Ханты-Мансийск - Тюмень». Рейсовый автобус, в котором находились дети, столкнулся с фурой. По предварительным данным, виноват в этом водитель автобуса. В сложных погодных условиях водитель не справился с управлением, в результате чего автобус развернуло, и в него врезался грузовик. Удар грузовика пришелся в срединную часть автобуса.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число жертв может увеличиться, так как под обломками могут находиться другие погибшие.
Всего в автобусе находились 32 человека, в том числе 29 детей. Все они являются членами детской спортивной команды по акробатике. Коллектив возвращался с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.
«Интерфакс» сообщает, что в отделение интенсивной терапии с серьезными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован 21 человек, большинство из которых дети.
На месте происшествия создан оперативный штаб, работают психологи.