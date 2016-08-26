Трактора остановлены, люди закипают
Про марш на Москву, полицейские дубинки и народную демократию
Фермеры на встрече с заместителем полпреда президента в ЮФО Леонидом Беляком в кафе "Дилижанс". "Мы можем ехать дальше?" - "Я уточню в прокуратуре и вам отвечу". Через полчаса полицейские оцепили кафе и задержали 14 активистов марша.
21 августа кубанские фермеры отправились в столицу, чтобы рассказать президенту России о том, как их обирают региональные чиновники, силовики и судьи. А 24 августа чиновники, силовики и судьи отправили организаторов тракторного марша на нары.
Землепашцы из Краснодарского края далеки от политики. В их жизни ее нет. Выборы, кандидаты, партии, платформы — все это чужое, шумное, не для них. В станицах чаще балакают о паях, севообороте, гектарах.
Фермерам не интересны яхта Сечина, часы Пескова, собаки Шувалова. Во время наших поездок по Кубани они говорили о бахче Сашки из Староминской, коровах Андрея Зеленского из Старонижестеблевской, украденных паях Александра Балакшия из хозяйства имени Чапаева…
Аграрии никогда не были революционерами и не собираются ими становиться. Даже на встречи с многократно обманывающими их чиновниками они приходят в футболках с портретами президента. Жалуясь на то, как их мурыжат судейские и притесняют местные администрации, искренне расстраиваются: «Как же так? Почему Владимиру Владимировичу о нас не сообщают? Годами, что ли, не показывают ему письма и обращения, ограничивают информацию в интернете и СМИ?» Знал бы — обязательно обратил бы внимание на растущие землевладения ткачевых и дерипасок, разогнал бы зарвавшихся чинуш и ненасытных бизнесменов, помог бы селянам развивать хозяйство и кормить свой народ, уверены кубанские фермеры.
С этим желанием «донести до Кремля правду» крестьяне собрались и поехали на тракторах через всю страну. Из Кавказского района Кубани — в Москву. Устали от многолетних судов, заказных решений по их искам, прессинга агрохолдингов, бесполезных «приходите завтра» и «рассмотрим ваш вопрос» в районных и краевых отделах и департаментах — и покатили. Одна беда — для пробега российских фермеров не нашлось ни одного отечественного трактора. Пришлось ехать на белорусских машинах…
«Новая» провела с земледельцами около недели, подробно описывала все, что с ними происходило, вела хронику их передвижений и приключений. Вплоть до суда. Последней сценой этого хождения за справедливостью был визит жены фермера Олега Петрова Лены и его сына Вовы в Аксайское отделение полиции. Они передавали для него продукты — Олега арестовали на 10 суток. Увидеть мужа Елене не позволили — не положено, услышать его по телефону не разрешили — не положено, объяснять начальству, что человека задержали и наказали за беседу с заместителем полномочного представителя президента РФ, отсоветовали — не положено. 24 августа суд вынес такой же приговор еще нескольким крестьянам.
Последний день
В минувшую среду гостиница «Дилижанс» — место, где стояли участники тракторного пробега, пережила вторжение ОМОНа — спецоперацию по задержанию особо опасных аграриев. Днем к фермерам по собственной инициативе приехал заместитель полномочного представителя президента РФ Леонид Беляк, вызвал их на откровенный разговор, затем попросил подождать, пока он переговорит с прокуратурой о продолжении движения. Буквально через пять минут после его ухода на территорию гостиничного комплекса в поселке Дорожном Ростовской области ворвалась группа захвата — вооруженные бойцы в касках против безоружных землепашцев. Руководитель штурма объявил в мегафон, что фермеры совершают противоправные действия, нарушая закон «О митингах», и что Росавтодор считает нецелесообразным дальнейшее передвижение колонны тракторов по трассе федерального значения. 14 мужчин погрузили в автозаки и увезли в отделение полиции Аксайского района Ростовской области. Очевидцы случившегося попробовали напомнить правоохранителям о существовании конституционной статьи о свободе передвижения и обратить их внимание на то, что фермеры не митинговали, а встречались с чиновником — без плакатов, лозунгов, призывов к каким-либо действиям. Их слова проигнорировали.
Часть аграриев провела несколько часов у здания ОВД в ожидании суда, к ним никто не вышел, поздно ночью люди вернулись в гостиницу.
В 7 утра к отелю подогнали новые бригады полиции. Трактористам дали 15 минут на сборы: «Уезжайте к себе на родину, иначе мы примем меры». Фермеры уехали в Кущевский район Кубани, где их задержали местные стражи правопорядка.
А в это время в Аксайском суде готовились к первым процессам над задержанными. Заседание по делу Вадима Немцова началось в 11 часов, журналистов и родственников аграриев в зал не пустили. Однако оглашение приговора было показательным. Фермер вошел в помещение через главный вход. Был бодр и свеж. Повторял, что удовлетворен решением суда (его наказали штрафом в 10 тысяч рублей).
Когда представители российских и зарубежных СМИ брали интервью у агрария, корреспонденту «Новой» удалось прорваться на следующее заседание — по делу Ивана Смыкова. На этот раз «глянца» не было: фермера ввели в зал из другой комнаты (для уголовников) — измотанного, бледного, с мешками под глазами. Он не стал говорить о том, как провел ночь. Хотя потом мы узнали от родственников задержанных, что мужчин около суток не кормили.
На вопрос «Можно ли вести видео- или аудиозапись?» судья, несмотря на возражения дознавателя и прокурора, неожиданно ответил: «На диктофон — пожалуйста». А дальше началось самое интересное: стали читать показания свидетелей со стороны обвинения — владельца и сотрудницы гостиницы, главы администрации поселка, которых не было на месте «митинга», одного из фермеров. Но это еще не все. В суде показали видео, ставшее основой для обвинения, — нарезку из секундных кадров. На записи не оказалось ни зама полпреда президента РФ, ни предыстории захвата селян. Из беседы народа с чиновником силовики состряпали бунт, дополнив его интервью с Алексеем Волченко — руководителем инициативной группы аграриев. Его записали особисты (этого «добра» с 22 по 24 августа в поселке Дорожный, в Аксае и Ростове было очень много).
Предложение присутствующих показать полную версию записи суд не рассмотрел. Ивану Смыкову назначили штраф — 10 тысяч рублей.
Во избежание новых ЧП с журналистами и диктофонами суд провел очередные заседания тайком. Задержанных незаметно провели в другие помещения, где тихонечко и быстренько подмахнули решения. Олега Петрова, Николая Маслова арестовали на 10 суток. О судьбе Алексея Бородина мы, к сожалению, пока ничего не знаем — нет связи. Алексея Волченко оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Лена Петрова узнала о том, что мужа увезли в изолятор, по телефону. Полицейские передали ей просьбу Олега о вещах. Сказали, что сажают на сутки, в отделении выяснилось — на 10.
«Ни хрена не выходит»
Кубанские фермеры надолго запомнят жаркое лето 2016 года. И сам пробег, и реакцию встречных автомобилистов и прохожих — они сигналили трактористам в знак приветствия. И беседки во дворе гостиницы «Дилижанс», из которых выглядывали по 3–6 переодетых сотрудников Центра «Э». И подставы, провокации силовиков, старающихся натравить крестьян друг на друга. И подлость чиновников, распорядившихся заблокировать аграриев, любой ценой не дать им дойти до Москвы. Чего боялись эти разноуровневые «охранители»? Получить по шапке? Испортить предвыборный фон?
В ночь, когда фермеры ждали суда в здании ОВД, в поселок Дорожный приезжали новые участники пробега — из Ростовской области, из Краснодарского края. Да не протестовать они ехали, не вилами махать, но требовать ответа от федеральных чиновников: «Почему вы не останавливаете ворюг и коррупционеров? Почему вы это поощряете?»
— Мужики, я, как и вы, — крестьянин. С прокуратурой два года бодаюсь. А ни хрена не выходит, — сказал вчера полицейский, расчищавший стоянку в поселке Дорожный. — Не мы вас прогоняем, сами понимаете.
— Иди ты… Вспомнишь нас потом, на пенсии, — злились трактористы. — Вот поглядишь!
— Ничего, ребята, вернетесь, хлопнете водочки и успокоитесь.
— Сам ее лакай.