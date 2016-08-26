Меню
Бизнес
Покажи мне свой буй и я скажу кто ты
фермеры
Анна Бессарабова
Новая Газета
26 августа 15:52

Трактора остановлены, люди закипают

Про марш на Москву, полицейские дубинки и народную демократию

Фото: Анна Артемьева / «Новая Газета»

Фермеры на встрече с заместителем полпреда президента в ЮФО Леонидом Беляком в кафе "Дилижанс". "Мы можем ехать дальше?" - "Я уточню в прокуратуре и вам отвечу". Через полчаса полицейские оцепили кафе и задержали 14 активистов марша.

21 августа кубанские фермеры отправились в столицу, чтобы рассказать президенту России о том, как их обирают региональные чиновники, силовики и судьи. А 24 августа чиновники, силовики и судьи отправили организаторов тракторного марша на нары.

Землепашцы из Краснодарского края далеки от политики. В их жизни ее нет. Выборы, кандидаты, партии, платформы — все это чужое, шумное, не для них. В станицах чаще балакают о паях, севообороте, гектарах.

Фермерам не интересны яхта Сечина, часы Пескова, собаки Шувалова. Во время наших поездок по Кубани они говорили о бахче Сашки из Староминской, коровах Андрея Зеленского из Старонижестеблевской, украденных паях Александра Балакшия из хозяйства имени Чапаева…

Аграрии никогда не были революционерами и не собираются ими становиться. Даже на встречи с многократно обманывающими их чиновниками они приходят в футболках с портретами президента. Жалуясь на то, как их мурыжат судейские и притесняют местные администрации, искренне расстраиваются: «Как же так? Почему Владимиру Владимировичу о нас не сообщают? Годами, что ли, не показывают ему письма и обращения, ограничивают информацию в интернете и СМИ?» Знал бы — обязательно обратил бы внимание на растущие землевладения ткачевых и дерипасок, разогнал бы зарвавшихся чинуш и ненасытных бизнесменов, помог бы селянам развивать хозяйство и кормить свой народ, уверены кубанские фермеры.

С этим желанием «донести до Кремля правду» крестьяне собрались и поехали на тракторах через всю страну. Из Кавказского района Кубани — в Москву. Устали от многолетних судов, заказных решений по их искам, прессинга агрохолдингов, бесполезных «приходите завтра» и «рассмотрим ваш вопрос» в районных и краевых отделах и департаментах — и покатили. Одна беда — для пробега российских фермеров не нашлось ни одного отечественного трактора. Пришлось ехать на белорусских машинах…

«Новая» провела с земледельцами около недели, подробно описывала все, что с ними происходило, вела хронику их передвижений и приключений. Вплоть до суда. Последней сценой этого хождения за справедливостью был визит жены фермера Олега Петрова Лены и его сына Вовы в Аксайское отделение полиции. Они передавали для него продукты — Олега арестовали на 10 суток. Увидеть мужа Елене не позволили — не положено, услышать его по телефону не разрешили — не положено, объяснять начальству, что человека задержали и наказали за беседу с заместителем полномочного представителя президента РФ, отсоветовали — не положено. 24 августа суд вынес такой же приговор еще нескольким крестьянам.

Последний день

В минувшую среду гостиница «Дилижанс» — место, где стояли участники тракторного пробега, пережила вторжение ОМОНа — спецоперацию по задержанию особо опасных аграриев. Днем к фермерам по собственной инициативе приехал заместитель полномочного представителя президента РФ Леонид Беляк, вызвал их на откровенный разговор, затем попросил подождать, пока он переговорит с прокуратурой о продолжении движения. Буквально через пять минут после его ухода на территорию гостиничного комплекса в поселке Дорожном Ростовской области ворвалась группа захвата — вооруженные бойцы в касках против безоружных землепашцев. Руководитель штурма объявил в мегафон, что фермеры совершают противоправные действия, нарушая закон «О митингах», и что Росавтодор считает нецелесообразным дальнейшее передвижение колонны тракторов по трассе федерального значения. 14 мужчин погрузили в автозаки и увезли в отделение полиции Аксайского района Ростовской области. Очевидцы случившегося попробовали напомнить правоохранителям о существовании конституционной статьи о свободе передвижения и обратить их внимание на то, что фермеры не митинговали, а встречались с чиновником — без плакатов, лозунгов, призывов к каким-либо действиям. Их слова проигнорировали.

Часть аграриев провела несколько часов у здания ОВД в ожидании суда, к ним никто не вышел, поздно ночью люди вернулись в гостиницу.

В 7 утра к отелю подогнали новые бригады полиции. Трактористам дали 15 минут на сборы: «Уезжайте к себе на родину, иначе мы примем меры». Фермеры уехали в Кущевский район Кубани, где их задержали местные стражи правопорядка.

А в это время в Аксайском суде готовились к первым процессам над задержанными. Заседание по делу Вадима Немцова началось в 11 часов, журналистов и родственников аграриев в зал не пустили. Однако оглашение приговора было показательным. Фермер вошел в помещение через главный вход. Был бодр и свеж. Повторял, что удовлетворен решением суда (его наказали штрафом в 10 тысяч рублей).

Когда представители российских и зарубежных СМИ брали интервью у агрария, корреспонденту «Новой» удалось прорваться на следующее заседание — по делу Ивана Смыкова. На этот раз «глянца» не было: фермера ввели в зал из другой комнаты (для уголовников) — измотанного, бледного, с мешками под глазами. Он не стал говорить о том, как провел ночь. Хотя потом мы узнали от родственников задержанных, что мужчин около суток не кормили.

На вопрос «Можно ли вести видео- или аудиозапись?» судья, несмотря на возражения дознавателя и прокурора, неожиданно ответил: «На диктофон — пожалуйста». А дальше началось самое интересное: стали читать показания свидетелей со стороны обвинения — владельца и сотрудницы гостиницы, главы администрации поселка, которых не было на месте «митинга», одного из фермеров. Но это еще не все. В суде показали видео, ставшее основой для обвинения, — нарезку из секундных кадров. На записи не оказалось ни зама полпреда президента РФ, ни предыстории захвата селян. Из беседы народа с чиновником силовики состряпали бунт, дополнив его интервью с Алексеем Волченко — руководителем инициативной группы аграриев. Его записали особисты (этого «добра» с 22 по 24 августа в поселке Дорожный, в Аксае и Ростове было очень много).

Предложение присутствующих показать полную версию записи суд не рассмотрел. Ивану Смыкову назначили штраф — 10 тысяч рублей.

Во избежание новых ЧП с журналистами и диктофонами суд провел очередные заседания тайком. Задержанных незаметно провели в другие помещения, где тихонечко и быстренько подмахнули решения. Олега Петрова, Николая Маслова арестовали на 10 суток. О судьбе Алексея Бородина мы, к сожалению, пока ничего не знаем — нет связи. Алексея Волченко оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Лена Петрова узнала о том, что мужа увезли в изолятор, по телефону. Полицейские передали ей просьбу Олега о  вещах. Сказали, что сажают на сутки, в отделении выяснилось — на 10.

«Ни хрена не выходит»

Кубанские фермеры надолго запомнят жаркое лето 2016 года. И сам пробег, и реакцию встречных автомобилистов и прохожих — они сигналили трактористам в знак приветствия. И беседки во дворе гостиницы «Дилижанс», из которых выглядывали по 3–6 переодетых сотрудников Центра «Э». И подставы, провокации силовиков, старающихся натравить крестьян друг на друга. И подлость чиновников, распорядившихся заблокировать аграриев, любой ценой не дать им дойти до Москвы. Чего боялись эти разноуровневые «охранители»? Получить по шапке? Испортить предвыборный фон?

В ночь, когда фермеры ждали суда в здании ОВД, в поселок Дорожный приезжали новые участники пробега — из Ростовской области, из Краснодарского края. Да не протестовать они ехали, не вилами махать, но требовать ответа от федеральных чиновников: «Почему вы не останавливаете ворюг и коррупционеров? Почему вы это поощряете?»

— Мужики, я, как и вы, — крестьянин. С прокуратурой два года бодаюсь. А ни хрена не выходит, — сказал вчера полицейский, расчищавший стоянку в поселке Дорожный. — Не мы вас прогоняем, сами понимаете.

— Иди ты… Вспомнишь нас потом, на пенсии, — злились трактористы. — Вот поглядишь!

— Ничего, ребята, вернетесь, хлопнете водочки и успокоитесь.

— Сам ее лакай.

Читайте также
Участники автопробега на тракторах рассказали о намерении полицейских «их всех посадить»
Кубанские фермеры досрочно прекратили протестный автопробег до Москвы
В правительстве обещают упростить жизнь садоводам
Сейчас на главной
Горячие новости
В Москве прошел митинг против очередного строительного проекта Сергея Собянина
25 августа в Москве состоялся митинг жителей Юго-восточного административного округа столицы, посвящённый вопросу строительства магистрали, соединяющей Рязанский и Волгоградский проспекты. Протесты вызвал реализуемый мэрией проект ...
Горячие новости
Врачи Севастополя заявили об уничтожении системы неотложной помощи в городе
С апреля по август 2016 года из отделения реанимации уволилось 7 врачей анестезиологов-реаниматологов, из которых больше половины работали на 1,5 ставки. На очереди ещё несколько человек ...
Горячие новости
Египет пообещал предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту
Египетские власти пообещали предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту Каира. Терминал будет предоставлен, если поток приезжающих на отдых россиян достигнет значимого уровня
Горячие новости
Россия проведет альтернативную Паралимпиаду в Сочи или Крыму
Россия проведет собственное соревнование для спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин, комментируя отстранение нашей сборной от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро
Горячие новости
«Физическое лицо. Значение отсутствует»
После публикации расследования ФБК выяснилось, что в базе данных Росреестра Артем и Игорь Чайки были переименованы в некие объекты ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно
Авторская колонка
Когда кончится август?
В нашем отечестве нужно постоянно чем-нибудь гордиться. Первую половину августа телевидение гордилось температурными рекордами. Нервическими прыжками климата открываются и закрываются выпуски новостей. Уфа побила температурный рекорд, шестой за месяц… В Самарской области 36 градусов — так жарко здесь не было никогда… Москва превзошла вдвое показатели 1887 года ...
Тарощина Слава
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

армия россии
Минобороны отрабатывает превращение страны в единый военный лагерь
По решению Верховного главнокомандующего в четверг были подняты по тревоге и приведены в полную боевую готовность Южный, Западный и Центральный военные округа, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, а также Черноморский и Северный флоты
Горячие новости
Суд США признал сына депутата Госдумы виновным в кибермошенничестве
Сторона обвинения в ходе разбирательства заявила, что в ноутбуке Селезнева были найдены 1,7 миллиона похищенных номеров банковских карт
Горячие новости
Во Владимире пациентку 4 часа возили по больницами и ставили разные диагнозы
Во Владимирской области расследуют дело о смерти пациентки областного центра. 18-летнюю девушку около 4 часов катали по больницам с разными диагнозами
Горячие новости
В военных городках Тамбова из-за долгов Минобороны отключили канализацию
В Тамбове в военных городках ограничили подачу воды из-за долга Минобороны, который оценивается в несколько миллионов рублей. В некоторых зданиях коммунальщики перекрыли канализацию
Бизнес
Серпуховские власти распустили руки
Власти Подмосковного Серпухова продолжают вести негласную войну с незаконными, по их мнению, недвижимыми объектами, а заодно и с предпринимателями, которые всеми силами пытаются этому противостоять
Горячие новости
В Минкульте России признались в хищении 100 миллионов рублей при реставрации Новодевичьего монастыря
Свою вину в хищении бюджетных средств признал директор департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо ...
туризм
Нелетный рубль
Надежды туроператоров на восстановление рынка выездного туризма не сбылись: продажи падают третий летний сезон подряд. Не помогают и стабилизировавшиеся курсы доллара и евро, а к основным проблемам добавились растущее число невыездных россиян и боязнь столкнуться с угрозой терактов
Горячие новости
Клан бизнесмена Михаила Гуцериева возглавил рейтинг богатейших семей России
Самой богатой семьей России стал основатель группы БИН Михаил Гуцериев и его родственники. Эксперты журнала Forbes оценили состояние семьи Гуцериевых в 9,8 млрд долларов
Горячие новости
Число жертв землетрясения в Италии выросло до 247 человек
Власти Италии сообщили о росте числа погибших в результате мощного землетрясения в центральной части страны. К настоящему времени число жертв землетрясения выросло до 247 человек
Авторская колонка
Все кончится и кончится скоро
В эти дни 25 лет назад завершилась короткая и бесславная история ГКЧП, которая стала непосредственной причиной распада страны, где я родился. Я могу говорить об этом событии как человек, проведший в Белом доме, на стороне протестующих, все критическое время ...
Ходорковский Михаил
Горячие новости
Фильм о Джеймсе Бонде предложили снять в Крыму
С таким предложением к создателям «Бондианы» обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» Рахман Янсуков
Горячие новости
В Москве обанкротившийся бизнесмен захватил отделение «Ситибанка»
В центре Москвы мужчина захватил отделение «Ситибанка» на Большой Никитской. Злоумышленник угрожает взорвать банк, если его условия не будут выполнены