Сотрудники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли трассу М5 из-за долгов по зарплате
В Тольятти бывшие работники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли федеральную трассу М5, выражая таким образом протест против невыплаты им зарплаты. в итоге на трассе образовалась пробка в оба направления
В Тольятти бывшие работники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли федеральную трассу М5, выражая таким образом протест против невыплаты им зарплаты. в итоге на трассе образовалась пробка в оба направления.
Митинг проходит на пешеходном переходе, люди пришли с плакатами и периодически ходят по пешеходному переходу, затрудняя движение автомобилей в оба направления, сообщается в сообществе «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте».
Участники акции протеста стоят с плакатами «Козлов, отдай наши деньги!», «Козлов, верни рабочие места! Наши дети хотят кушать!». Отметим, что генеральным директором ОАО «АвтоВАЗагрегат» является Виктор Козлов.
Напомним, ранее вопрос о долгах по зарплате на «АвтоВАЗагрегате» был поднят на встрече местных жителей с главой Самарской области Николаем Меркушкиным. Однако губернатору не понравилось, в каком тоне ему сообщили о проблеме с зарплатой, и он ответил, что не решит этот вопрос «никогда», если граждане будут разговаривать с ним «в таком тоне».
В свою очередь мэр города Сергей Андреев сообщил, что сотрудникам предприятия выплачено две трети задолженностей, но некоторые дочерние предприятия «АвтоВАЗагрегата» еще не выплатили долги.
«АвтоВАЗагрегат» был остановлен в июле 2015 года, когда была введена первая стадия банкротства. В отношении гендиректора Виктора Козлова и его первого заместителя Павла Тихомирова были возбуждены уголовные дела по статье «Укрывание средств компании от налогов».
В марте суд приговорил Тихомирова к двум годам лишения свободы условно, а расследование дела в отношении Козлова продолжается.