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30 августа 16:29
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Праздник длинных ковшей

«Ночь Длинных Ковшей» вообще должна стать постоянным мероприятием. Нечто вроде «Ночи в Музее». Мы будем знать, что каждый год, а лучше даже почаще, в определенные дни в определенные места будут приезжать экскаваторы, и по команде начинать что-нибудь ломать. Успех, с которым прошла вторая Ночь Ковшей, убедительно свидетельствует, что у нового праздника есть хорошая перспектива.

В конце концов, Москва очень большой город. Ларьков и павильонов полным-полно. Большая часть из них – архитектурные уродцы. Даже если они возведены без нарушения законов, народ с радостью поддержит облагораживание внешнего облика столицы. Потом от павильонов можно перейти к зданиям покрупнее. Неужели они все как одно были построены строго в рамках правил? Быть того не может! Тень лихих 90-х реет над нами постоянно. Их проклятое население мы никак не можем преодолеть по сию пору ни в чем. Так наверняка и зданий «левых» в ту пору понастроено видимо-невидимо. Пора прореживать город вдоль и поперек под восторженные крики толпы и слова городских начальников, мол, знаем мы, как вы эти разрешения получали.

Чем примечательна вторая серия Длинных Ковшей – это почти полным отсутствием протестов. Если в феврале возмущение выкипало из котелка, то нынче все прошло куда как благостнее. Нам заранее объявили дату, списочек накидали, приехали и порешили вопрос. Несогласных оказалось всего 29. Но несогласие свое они выражали в форме молчаливого саботажа. Ни митингов, ни пикетов, ни прыжков на экскаватор в попытке остановить разрушение, ни разорванной одежды и истошных проклятий. Ограничились бубнением сквозь зубы: вам надо – вы и сносите. Тех, кто согласился на компенсацию в 55 тысяч за квадратный метр, коллеги успели опросить на предмет достаточности компенсации. Опрошенные сказали, что компенсация недостаточна. Сказали журналистам, но властям говорить не стали ничего. Дают – бери. Спасибо, что хоть какие-то деньги дали – а то ведь могли и ковшом по башке или гусеницей под зад двинуть.

В ближайшие месяцы нам пообещали провести третью часть полюбившегося горожанам мероприятия. И снести еще сотню-другую так называемого «самостроя». Почти не сомневаюсь, что во время третьей серии несогласных не останется совсем. А большинство радостно возьмется сносить свое имущество за собственный счет. Со временем, думаю, предприниматели будут все восторженнее и восторженнее встречать известие, что их торговая точка попала в заветный список. Это станет рассматриваться как большая честь. Никаких компенсаций платить никому уже не станут. Наоборот – сносимые сами начнут приплачивать и возможно давать даже взятки ради того, чтобы им оказали такую честь и  поскорее снесли. Если не можешь противостоять насилию – расслабься и получай удовольствие.

Источник- Эхо Москвы

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