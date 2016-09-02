ФАС одобрила покупку отелей Андрея Якунина компанией АФК «Система»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова получила разрешение на покупку сети отелей, принадлежащих сыну экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина. Речь идет о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети ...
АФК «Система» Владимира Евтушенкова получила разрешение на покупку сети отелей, принадлежащих сыну экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина.
Накануне Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Система отель менеджмент» (структура АФК «Система») на покупку Региональной гостиничной сети Андрея Якунина.
Речь идет о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети (РГС), а также двух компаний - АО «Фортуна» и ООО «РГС Пермь».
РГС подконтрольна фонду под управлением независимого партнерства Venture Investment and Yield Management (VIYM), который был основан Андреем Якуниным.
Стоимость гостиничного портфеля эксперты оценивают в 100 тысяч долларов за один номер, или 138 млн долларов за все.
В портфель РГС входят девять отелей на 1379 номеров в Москве, Сочи, Ярославле, Ижевске, Астрахани, Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде. Они находятся под управлением международных гостиничных операторов Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express и Courtyard by Marriott.