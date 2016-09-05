Сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис компании «Ренова»
Сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 5 сентября, проводят обыски в офисе компании «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке. С чем связаны обыски в офисе компании Виктора Вексельберга, не сообщается
Сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 5 сентября, проводят обыски в офисе компании «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке.
О следственных мероприятиях в «Ренове» сообщил источник «Интерфакса» в полиции, однако официального данная информация пока не подтверждена.
С чем связаны обыски в офисе компании Виктора Вексельберга, не сообщается.
Агентство «Прайм» уточняет, что обыски проводят сотрудники ФСБ.
Ранее «Общая газета» писала, что прокуратура начала проверку в отношении владельцев Воркутинской ТЭЦ, которая подконтрольна энергетическому холдингу «Т Плюс» г-на Вексельберга.
Поводом для проверки стала жалоба и.о. главы Коми Сергея Гапликова президенту Владимиру Путину на владельцев ТЭЦ. Региональный руководитель заявил об аварийном состоянии Воркутинской ТЭЦ, что может привести к срыву отопительного сезона.
Гапликов пожаловался, что собственники станции, вместо того, чтобы начать работать, намерены ее продать. Глава региона в этой связи попросил главу государства поручить правоохранительным органам разобраться в деятельности собственников Воркутинской ТЭЦ.