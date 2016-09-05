Меню
Бизнес
Клуб из Ростова стал чемпионом страны «Росиия»
Бизнес
05 сентября 13:22

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис компании «Ренова»

Сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 5 сентября, проводят обыски в офисе компании «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке. С чем связаны обыски в офисе компании Виктора Вексельберга, не сообщается

Фото: dekon.ru

Сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 5 сентября, проводят обыски в офисе компании «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке.

О следственных мероприятиях в «Ренове» сообщил источник «Интерфакса» в полиции, однако официального данная информация пока не подтверждена.

С чем связаны обыски в офисе компании Виктора Вексельберга, не сообщается.

Агентство «Прайм» уточняет, что обыски проводят сотрудники ФСБ.

Ранее «Общая газета» писала, что прокуратура начала проверку в отношении владельцев  Воркутинской ТЭЦ, которая подконтрольна энергетическому холдингу «Т Плюс» г-на Вексельберга.

Поводом для проверки стала жалоба и.о. главы Коми Сергея Гапликова президенту Владимиру Путину на владельцев ТЭЦ. Региональный руководитель заявил об аварийном состоянии Воркутинской ТЭЦ, что может привести к срыву отопительного сезона.

Гапликов пожаловался, что собственники станции, вместо того, чтобы начать работать, намерены ее продать. Глава региона в этой связи попросил главу государства поручить правоохранительным органам разобраться в деятельности собственников Воркутинской ТЭЦ.

Читайте также
Возбуждено дело по факту покупки Минрегионом здания торгпредства Венгрии за «бешеные» деньги
МВД заподозрило Вексельберга и Минрегион в мошенничестве. О странной сделке сообщал еще Навальный
«Газпром» и «Ренова» объявили об объединении своих энергетических активов
Сейчас на главной
РФПЛ
Халк вывел в плюс
Российская футбольная премьер-лига второе лето подряд осталась в плюсе. Это один из главных итогов очередной трансферной кампании, завершившейся в ночь со среды на четверг. К другим ее итогам следует отнести рекордный трансфер Халка, за счет которого собственно и был достигнут общий положительный баланс ...
Авторская колонка
Осенние выборы: как голосовал бы Пушкин?
На дворе сентябрь, скоро выборы. И в мою напичканную стихами голову невольно пришел вопрос: а как бы, интересно, голосовал сам Александр Сергеевич, воспевший как никто эту осеннюю пору еще до всяких выборов?
Ларин Александр
Горячие новости
Не перепись, а сбор данных
Российских граждан, а также лиц без гражданства находящихся в РФ, могут обязать участвовать в переписи населения. За отказ отвечать на вопросы россиян будут штрафовать. С такой инициативой выступили чиновники из Росстата
Горячие новости
В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний уровень опасности
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, 5 сентября, может выпасть до 16 миллиметров осадков. Это является четвертью сентябрьской нормы. По словам синоптиков, вероятность осадков составляет 85%
Горячие новости
Уральского видеоблогера арестовали после ловли покемонов в храме
Руслан Соколовский снял и выложил в интернет видеоролик о том, как он играл в популярную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, после чего блогер был задержан
Горячие новости
В Чечне пропал политолог, критиковавший Рамзана Кадырова и политику Кремля
1 сентября около 16 часов Мартагову позвонили из Грозного сотрудники министерства и сказали, что с ним хотели пообщаться немецкие журналисты. В Грозный он отправился на специально присланной за ним машине
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Дело было в батарее
Компания Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке.
Горячие новости
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель из гаража Управделами президента
При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы ...
Авторская колонка
…Пуще прежнего старуха бранится
Вот и лето прошло, и программы, уходившие на каникулы, постепенно занимают прежнее место, и ведущие, отдохнувшие и загорелые, вновь заступают на вахту, и… пуще прежнего старуха бранится.
Петровская Ирина
Горячие новости
В России нашлась «вечная дорога»
По дороге передвигаются, в том числе и лесовозы, но выглядят эти девять километров трассы «как в Германии». Местные жители прозвали дорогу «вечной» в связи с тем, что она еще ни разу не ремонтировалась
Горячие новости
Белгородцы считают себя православными, но одобряют свободные сексуальные связи
Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области предоставила результаты исследования, которое показало, что жители региона называют себя православными, но в церковь ходят лишь иногда ...
Горячие новости
Угнать за 120 секунд
В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из автосалона четыре автомобиля марки BMW. Инцидент произошел в дилерском центре BMW на улице Савушкина в четверг, 1 сентября. Общая сумма ущерба составила порядка 20 млн рублей
губернаторы
Прокатили
Губернаторы регионов Уральского федерального округа отказались от участия в Межрегиональной агропромышленной выставке «Экопродукты Урала-2016». Она состоится в субботу, 3 сентября, в Кургане. Главный гость — уральский полпред Игорь Холманских.
Горячие новости
Верховный суд признал незаконной ликвидацию движения «Стоп Хам»
Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения «Стоп Хам». Таким образом, ВС удовлетворил жалобу представителей движения, которое борется с нарушителями правил парковки
Горячие новости
Илью Яшина задержали во время раздачи избирателям доклада о «Единой России»
Встречу с избирателями проводил кандидат в депутаты от ПАРНАСа в Бабушкинском одномандатном округе Николая Ляскин. На мероприятии Илья Яшин раздавал свой доклад о членах «Единой России» под названием «Партия «Криминальная Россия»»
Горячие новости
ФАС одобрила покупку отелей Андрея Якунина компанией АФК «Система»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова получила разрешение на покупку сети отелей, принадлежащих сыну экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина. Речь идет о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети ...
Горячие новости
Держатели карт Visa российских банков пожаловались на проблемы с платежами за границей
Держатели карт Visa, выпущенных российскими банками, в четверг пожаловались на отказы при проведении транзакций за границей. В частности, на сбои в работе карт пожаловались клиенты Сбербанка и ВТБ
Горячие новости
На сайте госзакупок появился заказ на «поставку заключенных» в Крым
На сайте госзакупок появился заказ на поставку заключенных на полуостров Крым. Согласно заявке, осужденных должны отправить на строительство СИЗО в Симферополе