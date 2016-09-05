Глава «Вымпелкома» может стать фигурантом дела о даче взяток экс-руководству Коми
Речь идет о том времени, когда Слободин работал в структурах холдинга «Ренова». В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время устанавливается местонахождение топ-менеджера
Глава компании «Вымпелком» Михаил Слободин может стать фигурантом уголовного дела о даче взяток бывшим руководителям республики Коми в размере 800 млн рублей. Речь идет о том времени, когда Слободин работал в структурах холдинга «Ренова».
В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время устанавливается местонахождение топ-менеджера. По данным ТАСС, г-н Слободин в данный момент пребывает в Лондоне.
Напомним, в понедельник в рамках дела о даче взяток высокопоставленным чиновникам из Коми следователи провели обыски в офисе компании «Т Плюс», которая входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга.
После обысков стало известно о задержании гендиректора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца холдинга «Ренова» Евгения Ольховика. Бывшие и действующие руководители «Т Плюс» подозреваются в даче взяток бывшему руководству Коми, в том числе и экс-губернатору Вячеславу Гайзеру, за установление выгодных для энергокомпаний тарифов.
Евгений Ольховик был гендиректором «КЭС Холдинга» (прежнее название «Т Плюс») с 2010 по 2012 годы, после его на этом посту сменил Борис Вайнзихер.
Михаил Слободин с 1996 года преимущественно работал в структурах группы «Ренова» (в частности, в компании СУАЛ). В 2002-2010 годах он возглавлял «КЭС Холдинг».
Дело о взятках было выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера о воздании преступного сообщества с целью хищения государственного имущества.