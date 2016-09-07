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07 сентября 12:39

В московских отделениях Сбербанка приостановлено проведение операций

В ряде отделений Сбербанка в Москве в среду, 7 сентября, временно приостановлено проведение операций по вкладам через операционистов. Об этом журналистам сообщили клиенты банка

Фото: komiinform.ru

В ряде отделений Сбербанка в Москве в среду, 7 сентября, временно приостановлено проведение операций по вкладам через операционистов. Об этом журналистам сообщили клиенты банка.

В самом Сбербанке заверили, что сбой в работе носил кратковременный характер, к настоящему времени проблема уже устранена.

Платежи через устройства самообслуживания и интернет-банк работают в штатном режиме.

«В течение пяти минут наблюдались сложности в проведении операций по вкладам в некоторых отделениях Москвы. На данный момент проблема устранена», - сообщил «Интерфаксу» представитель банка.

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