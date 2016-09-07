Обыск по Векселю
Следственные действия в офисах «Реновы» в связи с «делом Гайзера» могут стать лишь первым шагом к изменению статуса Виктора Вексельберга и других олигархов
Понедельник прошел под знаком обысков в компаниях Виктора Вексельберга «Ренова» и «Т Плюс» (бывший КЭС-холдинг). Формально, как сообщили в Следственном комитете, действия проходили в рамках уголовного дела о коррупции среди бывшего руководства Республики Коми: речь идет о взятках на сумму более 800 млн рублей.
Таким образом, обществу сразу дали понять: «Ренова» повязана с Гайзером. Пусть и в одном эпизоде, зато, с репутационной точки зрения, крайне невыгодном – взятке. Дань компания давала чиновникам несколько лет, с 2007 по 2014 год. Названы сразу и конкретные фамилии дела о коррупции. Это Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер и генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин. По версии следствия, они последовательно возглавляли ОАО «Коми энергосбытовая компания». По данным «Интерфакса», Михаил Слободин проходит по делу «Реновы» пока подозреваемым. Его появление в числе фигурантов связано с тем, что он принимал участие в создании КЭС-холдинга и возглавлял его до 2011 года. Сам Слободин, который до понедельника занимал пост директора «Вымпелком», но внезапно уволился, заявил «Ведомостям», что находится в плановой командировке во Франции, в конце недели планирует вернуться в Россию и ответить на все вопросы следствия.
Появление в «хозяйстве» Вексельберга бойцов спецотрядов ФСБ, которые в последние месяцы с завидной регулярностью посещают офисы крупных компаний, в т.ч. в связи с делами о коррупции, наводит на мысль, что это не просто «обыск в рамках дела». Вряд ли, конечно, можно говорить о «новой деолигархизации», хотя очевидно, что сам факт проведенных обысков говорит о выбывании Вексельберга из когорты «неприкосновенных». Нанесен и сильный удар по казавшейся незыблемой системе отношений «Реновы» в регионах – задержанный Ольховик отвечал именно за взаимодействие с региональными элитами.
В результате под ударом оказался не только ставший уже историей «роман с Гайзером», но и ряд актуальных проектов в Свердловской области. По информации Ura.ru, в депутатском корпусе региона поползли слухи о грядущих жестких проверках губернатора и его окружения. И это закономерно – Ольховик возглавлял совет директоров аэропорта «Кольцово», а Вайнзихер привлекался к реализации энергетических проектов. Возможно, что теперь градус влияния «Реновы» на Урале резко снизится, а местные элиты если не скинут, то минимизируют «иго» москвичей. В числе тех, кто явно выигрывает от удара по Вексельбергу, называют главу администрации губернатора области Владимира Тунгусова. Один из конфликтов между ними возник в ходе приватизации «Екатеринбургэнерго».
В «Ренове» показательно хранят внешнее спокойствие и усиленно пытаются заполнить информационное пространство комментариями об отсутствии вреда для бизнеса г-на Вексельберга. Между тем, биржа на задержания топ-менеджеров «Реновы» отреагировала моментально. Акции Vimpelcom Ltd. на предварительных торгах на бирже NASDAQ во вторник подешевели на 7%. И это не случайно – 47% выручки приходится именно на российскую «дочку» компании. Участие вексельберговских топов в коррупционных скандалах, которые правоохранительные органы явно «доведут до конца», повлекло рост недоверия к компании, еще вчера казавшейся образцом высокого уровня корпоративного управления. По мнению заместителя директора аналитического департамента компании «Альпари» Натальи Мильчаковой, теперь «у некоторых иностранных инвесторов возникнет вопрос: насколько качественно проводится отбор кадров на руководящие должности?».
Вопрос действительно может встать о доверии к компании как таковой. В ней не могли не знать о том, чем занимались задержанные, в какие конфликты попадали в прошлом. И при этом контракт того же Михаила Слободина был всего неделю назад продлен на три года. Не стоит также забывать и о том, на кого могут спроецироваться волны от этого удара. Не сейчас, чуть позже. Напомним, что крупнейшим акционером Vimpelcom Ltd. является инвестиционная группа LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. А значит, это и им сигнал?
Вообще, число лиц, к которым в перспективе могут «появиться вопросы», достаточно широко. Например, это Михаил Абызов, имевший массу совместных проектов с Вексельбергом в области энергетики. В 2006 году ему принадлежал 41,7% в упоминавшемся «КЭС-холдинге», остальные активы компании были поделены между самим Вексельбергом и Михаилом Слободиным. Правда, в 2014 году этот роект стал предметом судебного разбирательства между партнерами.
Не обошлось без «черных пятен» и в других бизнесах – у того же «Вымпелкома» они вылезали постоянно. Вот пример из недавнего: в мае 2016 года сотрудники Северо-Западного отделения «Билайна» выразили недовольство политикой руководства компании в открытом письме Михаилу Слободину. Реакции, судя по всему, не последовало. Стать Стивом Джобсом русского телекома у Михаила Юрьевича не получилось…
Но это все мелочи. Создается впечатление, что о «Ренове» в разрезе дела Гайзера «вспомнили» не на всякий случай, а совершенно целенаправленно и глобально. Дело в том, что с 2003 по 2009 год «Ренову» возглавлял Александр Зарубин, который вполне мог быть организатором всех этих махинаций. В Коми бывшего мужа певицы Лолиты Милявской (кстати, единственного, кто успел скрыться от следствия за границей) называют главной фигурой в этом деле. На этот пост его пригласили явно не случайно – именно Зарубин финансировал первую предвыборную компанию будущего губернатора Владимира Торлопова, став в итоге главным советником губернатора и создателем экономического блока правительства Коми. С таким багажом он и ушел в «Ренову», которая, напомним, имела интересы в Коми с конца 90-х годов. Именно тогда вексельберговский алюминиевый холдинг СУАЛ приобрел крупный пакет акций компании «Боксит Тимана», которая владела лицензией на освоение Средне-Тиманского месторождения.
Конечно, за обысками в офисах «Реновы» могут стоять и другие факторы – банальное желание передела собственности и даже политические моменты. АП явно раздражало информационное сотрудничество Слободина с «Открытой Россией» и «Дождем». Расхождение с официальным «курсом партии и правительства» были налицо. И в определенный момент этого не прощают даже «системообразующим» олигархам. Пока же в Кремле от ситуации дистанцировались – Дмитрий Песков сегодня заявил, что у Владимира Путина не было встречи с Вексельбергом накануне обысков и что сам олигарх принимал деятельное участие в работе Восточного экономического форума. Слово за Следственным Комитетом…