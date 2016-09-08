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08 сентября 00:06

Экс-глава Коми в рамках сделки со следствием дал показания против топ-менеджеров «Реновы»

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания против топ-менеджеров группы «Ренова»

Фото: i374.ru

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания против топ-менеджеров группы «Ренова».

По данным журнала Forbes, экс-губернатор дал показания против совладельца «Реновы» Евгения Ольховика, гендиректора компании «Т Плюс» (входит в «Ренова») Бориса Вайнзихера и бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, который ранее работал в структурах «Реновы». После этого, Ольховик и Вайнзихер были арестованы по подозрению в даче взяток руководителям Коми. Слободин, который находится за пределами России, объявлен в розыск.

Источник Forbes сообщил, что предположительно, Гайзер согласился сотрудничать с правоохранительными органами в обмен на срок наказания в размере 15 лет лишения свободы, поскольку по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупных размерах» ему грозит пожизненный срок.

Между тем адвокат экс-главы Коми Вячеслав Леонтьев в беседе с агентством «Прайм» опроверг сведения о сделке своего подзащитного со следствием.  

«Врут. Моего подзащитного вообще не допрашивали по данному уголовному делу», – заявил Леонтьев.

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