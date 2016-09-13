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ремонт дорог
Даниил Дунаев
Независимая Газета
13 сентября 03:09

Деньги от «Платона» в Омске закатывают в лужи

В регионе спешат освоить выделенные на ремонт дорог сотни миллионов рублей

Омичи в социальных сетях возмущаются тем, что дорожники не останавливают работы в дождь. Так, в минувшие выходные неравнодушный горожанин заснял, как на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской работал каток, укатывая асфальт в лужи. При этом покрытие укладывали вечером, когда на перекрестке меньше всего людей. «Внимание, знатоки! Перекресток Мира – Нефтезаводская, идет дождь, но это не мешает укладывать асфальт. А теперь вопрос: насколько хватит такой дороги?» – подписал свой видеоролик автор.

Тремя днями ранее местные журналисты также стали свидетелями того, как на проспекте Мира кладут асфальт в непогоду. Тогда дорожники вели укладку покрытия в среднем ряду на участке проспекта Мира. При этом работали они в час пик, когда жители Советского округа возвращались с работы из центра города в спальный район на окраине.

В региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса в очередной раз заявили о недопустимости укладки асфальта в дождь. «С нами сразу связались неравнодушные омичи и рассказали об этом факте, – сказал заместитель министра Александр Фрикель. – Все подрядчики знают о том, что производить укладку асфальта в период выпадения дождя или снега недопустимо, также об этом знают стройконтроль и заказчик. Если подрядчик выполняет работы по укладке асфальтобетонной смеси, то на данном участке будет инициирована дополнительная проверка». В рамках традиционной экспертизы на проспекте Мира провели исследования, проверили состав асфальта, водонасыщение и коэффициент уплотнения. В случае если в лаборатории выявят нарушения технологии, подрядчику придется переделывать дорогу за свой счет. На проспекте Мира от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской работы ведет ООО «Стройсервис».

Как ранее сообщали СМИ, действия подрядчиков разбирали в правительстве Омской области еще в конце августа. Тогда в ходе инспекции специалистов Росавтодора стало известно, что в регионе не выдерживаются сроки по дорожному ремонту. Хотя область получила из системы «Платон» в этом году больше других регионов страны – 750 млн руб. В частности, претензии возникали и к ООО «Стройсервис», получившему более 10 объектов, но не спешившему заводить туда технику. «Если вы взялись за работу, то должны выйти на все объекты, – предупреждал на совещании подрядные организации курирующий дорожное строительство заместитель губернатора Станислав Гребенщиков. – В 30 градусов жары нужно работать день и ночь, чтобы не уйти в 20-е числа и дожди».

По сведениям «Независимой газеты», региональная власть и сама сейчас негласно подгоняет дорожников, поскольку из Росавтодора пришло распоряжение наверстать в начале сентября упущенные летом сроки. В противном случае полученные федеральные средства придется вернуть. Контролирующее федеральное ведомство Омскую область вместе с Краснодарским краем, Новосибирской областью и Республикой Тыва признало «отстающей по темпам дорожного ремонта». Причиной отставания, в частности, назвали длительность внутренних процедур и несвоевременное заключение госконтрактов с подрядчиками.

Также Омская область составила компанию Пермскому краю по отстающим темпам освоения средств из системы «Платон». При этом сроков сдачи всех объектов к 20 сентября никто не отменял.

Политолог Михаил Андреев заявил, что омский Минстрой в этом году сработал эффективно с точки зрения пиара: «Вместе с выборами и выделением рекордных средств на ремонт дорог решили проводить общественные рейды. Этакие «ночные дозоры», когда кандидаты в депутаты, общественники и журналисты ездят по свежеотремонтированным дорогам. При них изымают керны и проверяют качество полотна. Вот так демонстративно уже одному из подрядчиков было вынесено представление о том, чтобы переделать асфальт за свой счет».

«У региональной власти нет другого выхода, если она и в следующем году хочет получить деньги от федерального Центра, – сказал экономист Алексей Егоренко. – В 2018 году Омску принимать саммит ЕАЭС. К этому времени дороги должны быть в идеальном состоянии. Вот и приходится прикрывать собственных подрядчиков, потому что других нет. Никто не захочет из другого региона волочь сюда технику. Это нерентабельно».

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