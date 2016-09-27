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27 сентября 09:11

Бизнесмен и друг детства Путина переписал элитную недвижимость на тезку бабушки Кабаевой

Бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor Петр Колбин в конце 2015 года переписал элитную недвижимость на женщину, которая является полной тезкой бабушки Алины Кабаевой – гимнастки, экс-депутата Госдумы и главы совета директоров «Национальной медиа группы»

Бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor Петр Колбин в конце 2015 года переписал элитную недвижимость на женщину, которая является полной тезкой бабушки Алины Кабаевой – гимнастки, экс-депутата Госдумы и главы совета директоров «Национальной медиа группы». Спортсменке журналисты давно приписывают роман с президентом Владимиром Путиным.

По данным телеканала «Дождь», который ссылается на подтверждающие сделки документы, бизнесмены Геннадий Тимченко и Петр Колбин продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки Кабаевой - Анне Зацепилиной.

Речь идет о двух квартирах в доме на Арбате в Москве (общая площадь 601 кв.м.) и квартире в доме с видом на Петропавловский собор в центре Санкт-Петербурга (общая площадь 211 кв.м.).

Напомним, ранее журналисты Reuters опубликовали расследование, согласно которому бизнесмен Григорий Баевский, являющийся партнером Аркадия Ротенберга, передал дорогостоящую недвижимость трем женщинам, в число которых входят Катерина Тихонова, предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина, и тезки родственниц Алины Кабаевой - Анна Зацепина и Лейсан Кабаева (полная тезка сестры гимнастки).

Бизнесмен Петр Колбин является давним другом президента РФ Владимира Путина. Они познакомились еще в детстве. После избрания Путина президентом страны, Колбин вошел в большой бизнес и стал долларовым миллионером.

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