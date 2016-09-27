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Екатерина Мереминская
Ведомости
27 сентября 12:02

Водителей ждут штрафы за вес

Один из кандидатов на создание системы контроля за весом грузовиков – оператор «Платона»

Фото: Михаил Метцель / ИТАР-ТАСС

Перегруженный автомобиль – это убийца на трассе, его конструкция не справляется с превышением нагрузки, сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Каждый третий грузовик, по его словам, на федеральных трассах нарушает норматив – в среднем на 30%.

Сейчас грузовики проверяются в специальных пунктах. За последний год было выписано 30 000 штрафов за перевес (150 000–500 000 руб.). Запущенная в тестовом режиме автоматическая система весогабаритного контроля (дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации) с начала года выявила в 30 раз больше нарушений (1 млн). Штрафы за нарушения, зафиксированные системой, не выписывались.

С 1 октября система сможет выписывать штрафы, но пока только в Вологодской области (см. врез). Это второй регион по количеству нарушений после Ленинградской области, объяснил выбор Старо­войт. В августе в Вологодской области три грузовика накопили штрафов более чем на 35 млн руб. С запуском системы злостных нарушителей ждут миллионные санкции, предупредил Старовойт.

Следующие на очереди Московская и Калининградская области, на дорогах которых уже существуют автоматические весы. Всего в России работает 23 пункта автоматического контроля, за пять лет Росавтодор планирует увеличить их количество до 387.

Где проверят

На первом этапе будет три автоматических поста контроля: Вологда – Москва, Вологда – Архангельск и Вологда – Санкт-Петербург.​

Пункты внедряются за госсчет – это часть работ по содержанию и ремонту дорог, заказчики – учреждения Росавтодора в регионах. В зависимости от категории дороги установка одной рамки обходится в сумму от 23–25 млн до 45–48 млн руб., уточнил директор «Росдормониторинга» Константин Угаров. Системы, по его словам, производят пять отечественных и четыре иностранные компании. Контракты на изготовление рамок получали «Стройинвестпроект М», «Тензом-М», а также, например, иностранные Betamont и Camea, говорит представитель Росавтодора.

Есть три варианта развития системы: за счет государства, по концессии и на основе «Платона» – системы сбора платы за проезд тяжелых грузовиков. Оператор «Платона» – компания «РТ-инвест транспортные системы» принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест». В конце октября должны быть подведены итоги научно-исследовательской работы и можно будет сделать вывод, стоит ли объединять систему весогабаритного контроля и «Платон», сказал Старовойт.

Когда грузовик с наращенными бортами едет с перегрузом, от дороги остается пыль, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. В России умудряются возить грузовиками то, что не предусмотрено никакими нормативами, а плата за ущерб инфраструктуре не заложена в тарифе на перевозку, объясняет он.

Ущерб дорогам из-за перегруза причиняют примерно 10–15% грузоперевозчиков, говорит руководитель транспортной службы логистической компании ПЭК Игорь Алексашов, весы нужны на дорогах вблизи больших заводов, где очень плотный поток грузоперевозок и высока вероятность перегрузов. Опасения вызывают возможные неполадки в работе системы, рассуждает заместитель директора АСМАП Александр Шерстнев, если весы будут неисправны, обжаловать штраф будет очень сложно. Потребуются доказательства – перед стационарным пунктом контроля грузовик может избавиться от части груза, прокомментировал Угаров. Цель – собрать 0 руб., система вводится для обеспечения безопасности и сохранности дорожного полотна, уверяет Старовойт.

Можно ожидать роста тарифов на перевозки, который с большой вероятностью повлияет на цены стройматериалов, предупреждает директор по маркетингу LafargeHolcim Максим Гончаров. Угаров не ждет роста цен на стройматериалы: в сметы уже заложена стоимость перевозки без нарушения нормативов.

Многие грузоотправители уже переходят на другие виды транспорта, замечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Максим Бочков. Правда, как только начинаешь пользоваться железной дорогой или речным транспортом, возникают логистические сложности и дополнительные издержки, говорит Блинкин. Но если из-за платы за ущерб инфраструктуре тариф на автомобильные перевозки вырастет на порядок, будет выгодно перераспределять перевозки, полагает он.

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