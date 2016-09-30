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30 сентября 00:16

«Роснефть» потребовала от РБК более 3 млрд рублей за нанесение ущерба репутации

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин продолжает судиться с журналистами. На этот раз недовольство топ-менеджера вызвала статья в РБК о взаимоотношениях «Роснефти» с компанией ВР

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин продолжает судиться с журналистами. На этот раз недовольство топ-менеджера вызвала статья в РБК о взаимоотношениях «Роснефти» с компанией ВР.

«Роснефть» потребовала взыскать с РБК компенсацию в размере 3,124 млрд рублей за репутационный ущерб, который компании якобы нанесла статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP».

Ответчиками по иску выступают учредитель газеты РБК - ООО «БизнесПресс», авторы статьи Максим Товкайло, Тимофей Дзядко и Людмила Подобедова, телеканал РБК и ведущий Константин Бочкарев.

Как пояснил представитель «Роснефти» в арбитражном суде Москвы, если оспариваемые сведения не будут признаны не соответствующими действительности, то это неумолимо нанесет ущерб репутации компании. Судебное заседание по иску «Роснефти» отложено до 11 ноября.

В статье, ставшей поводом для судебного разбирательства, со ссылкой на источники РБК утверждалось, что покупателей 19,5% акций «Роснефти», которые правительство планирует продать в 2016 году, могут обязать не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% нефтяной компании.

При подготовке статьи представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Однако после выхода материала в компании заявили, что информация в статье «является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников».

Напомним, что это уже третий иск Игоря Сечина к российским СМИ за последние несколько месяцев.  

16 сентября 2016 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск г-на Сечина к газете «Ведомости» из-за статьи о строительстве дома топ-менеджера в подмосковной Барвихе на участке площадью в 3 га. Суд признал, что материал нарушает конституционные права Сечина, в частности в нем раскрываются сведения, составляющие тайну его личной и семейной жизни. По решению суда материал должен быть удален с сайта газеты «Ведомости», а сохранившийся тираж номера с этой статьей должен быть уничтожен.

В суде на рассмотрении находится еще один иск Сечина, но уже к «Новой газете». Поводом для подачи иска стала статья об отдыхе супруги главы госкомпании на роскошной яхте. Изложенные в статье сведения истец требует признать не соответствующими действительности.

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