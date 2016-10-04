Компания «друзей Путина» приобрела земельные участки на Валааме
Компания бизнесменов Юрия и Бориса Ковальчуков из числа друзей президента владеет большим числом участков земли на берегу Ладожского озера в Карелии. В том же районе находится одна из резиденций главы государства
Компания бизнесменов Юрия и Бориса Ковальчуков из числа друзей президента Владимира Путина владеет большим числом участков земли на берегу Ладожского озера в Карелии. В том же районе недалеко от острова Валаам находится одна из резиденций главы государства.
По данным телеканала «Дождь», с 2010 по 2013 год ООО «Прайм», подконтрольная Ковальчукам, приобрела 140 гектаров сельхозугодий в Лахденпохском районе Карелии на территории планируемого национального парка «Ладожские шхеры». Там же фирма арендовала еще 290 гектаров земель лесного фонда.
На этой земле расположены несколько особняков, которые находятся под охраной. Источник телеканала в Законодательном собрании Карелии сообщил о визитах в эти коттеджи президента Владимира Путина.
В тоже время документальных свидетельств посещения Путиным резиденции найти не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о резиденции отвечать отказался.
Что касается компании «Прайм», то, по данным СМИ, она владеет участком по соседству с президентской государственной резиденции «Ужин» на Валдае. Одна из дочерних фирм «Прайма» является совладельцем горнолыжного курорта, где по некоторым данным праздновала свадьбу предполагаемая дочь президента Катерина Тихонова.
Ранее «Общая газета» уже сообщала, что компания «Прайм» также владеет землей на Валдае, где расположена резиденция Владимира Путина. «Прайм» также арендует до 2062 года более 58 гектаров на юге полуострова, относящихся к территории Национального парка «Валдайский». Проход на этот участок закрыт.
Напротив участка «Прайма» творческая студия «Новый взгляд» в 2006 году купила базу отдыха «Берег Валдая» и закрыла ее для посетителей. Теперь студия на 100% принадлежит еще одному другу Путина бизнесмену Аркадию Ротенбергу, сообщает РБК.