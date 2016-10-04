Фонд Навального рассказал о яхте и поместье «повара Путина» за 600 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал материал о некоторых объектах недвижимости миллиардера и ресторатора Евгения Пригожина, более известного как «повар Путина»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал материал о некоторых объектах недвижимости миллиардера и ресторатора Евгения Пригожина, более известного как «повар Путина».
В блоге основателя ФБК Алексея Навального опубликован видеоролик, в котором показаны владения г-на Пригожина.
Борцы с коррупцией сняли с помощью квадрокоптера поместье под Петербургом, которое по их данным принадлежит Пригожину. На территории размером в 1,3 гектара расположены два дома, бассейн с прозрачной крышей, фонтан и оранжерея, а также вертолетная площадка. Стоимость земли и дома оценивается в 600 млн рублей.
По данным фонда, у Пригожина есть еще одно поместье, расположенное на землях лесного фонда под Геленджиком. Размер участка составляет 4 гектара, а на его территории находятся два дома и причал с яхтой.
В собственности семьи ресторатора также есть яхта длиной 37 метров и стоимостью примерно 6 млн евро. фотографии судна борцы с коррупцией нашли в аккаунте дочери миллиардера в сети Instargam.
По данным ФБК, компании, связанные с Пригожиным, за последние 5 лет получили государственные контракты на сумму более 201 млрд рублей. При этом информация по части контрактов в открытом доступе не опубликована.
Бизнесмена Евгения Пригожина в СМИ часто называют «поваром Путина», так как его структуры обеспечивают продовольствием власти страны. Пригожин познакомился с Путиным в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного ресторана, лично обслуживал зашедших к нему Путина и президента Франции Жака Ширака. После этого случая его бизнес пошел в гору.
«2003 год - Пригожин организует банкет по случаю Дня рождения Путина. 2008 год - компания Пригожина обслуживает инаугурацию Медведева. С 2010 года - поставка питания для МЧС. С 2011 года по настоящее время - поставка питания московским школам. С 2012 года - питание военных. С 2014 года - санитарное обслуживание (клининговые услуги) военных учреждений. С 2015 года - обслуживание ЖКХ для военных городков, поставка топлива для котельных, новое строительство для Минобороны. С 2016 года - текущий ремонт объектов Минобороны…. Это вот и есть ключевое различие между историей успеха как в кино и как в России. Человек ничего не изобрел, не нашел клад, не победил на Олимпиаде. Он получил награду в благодарность за хорошее обслуживание президента, в качестве чаевых», - написал в своем блоге Алексей Навальный.