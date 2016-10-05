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Роснефть
Маргарита Папченкова Ирина Скрынник Алина Фадеева
Ведомости
05 октября 23:22

«Роснефть» может купить саму себя

Затем она сможет перепродать инвесторам пакет, который выкупит в ходе приватизации

Фото: Forbes / PhotoXPress

Минфин подготовил проект распоряжения, которое обяжет «Роснефтегаз» перечислять в бюджет дивиденды в размере не меньше, чем он получил на принадлежащие ему акции «Роснефти» и «Газпрома», сообщило Агентство нефтяной информации (со ссылкой на сотрудника Минэнерго), а также всю выручку от продажи акций «Роснефти». Если чистая прибыль «Роснефтегаза» окажется меньше полученных дивидендов, ему придется доплатить из нераспределенной прибыли.

«Роснефтегаз» владеет 69,5% «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,3% «Интер РАО».

Представитель Минэнерго подтвердил, что предложение получено: «Прорабатываем по поручению правительства». То же сказали и в Минэкономразвития. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, он же председатель совета директоров «Роснефтегаза», уже попросил президента не допустить принятия такого постановления, знает федеральный чиновник: это еще не конец истории.

«Роснефтегаз» считается у чиновников кубышкой Сечина. «Роснефтегаз» – посредник, оставляющий себе половину дивидендов, сетует федеральный чиновник. Раньше «Роснефтегаз», как все госкомпании, платил 25% чистой прибыли, в этом году заплатил 50% по МСФО – это принесло дополнительно 20,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к поправкам в бюджет 2016 г. Но на самом деле «Роснефтегаз» отдал всего 24%: чистая прибыль за 2015 г. составила 149,4 млрд руб., от дивидендов – около 106,8 млрд, а «Роснефтегаз» заплатил 36 млрд. При определении дивидендов холдинг не взял в расчет доходы от переоценки депозитов и акций. После корректировок прибыль и уменьшилась до 72,1 млрд руб.

Деньги за «Роснефть»

700 млрд руб., которые «Роснефтегаз» должен получить от приватизации «Роснефти», уже записаны в закон о бюджете. Один из претендентов на «Башнефть» – фонд «Энергия» предположил, что «Роснефть» может сама выкупить у государства собственные акции.

Схема выглядит странно, но активно обсуждается и на практике от нее выигрывают все стороны, говорит человек, знакомый со схемой приватизации. «Бюджету нужны деньги уже сейчас, а быстро найти инвестора на такой пакет не получится – китайцы осторожничают, оглядываются на США, индусы только купили большие нефтяные активы, их надо переваривать, а европейские инвесторы не купят. У самой же «Роснефти» деньги есть ($20 млрд на счетах – аванс от китайцев и выручка от продажи активов), плюс они могут привлечь деньги на рынке», – объясняет собеседник «Ведомостей». Таким образом, продолжает он, бюджет получит от «Роснефти» сразу все 700 млрд руб., а потом «Роснефть» уже в спокойном режиме может распродавать этот пакет – стратегам, китайским или индийским, либо каким-то инвестфондам типа BlackRock и Blackstone – и заработает на перепродаже собственного пакета.

Владение собственными акциями – обычная практика в последние два месяца: к примеру, у «Лукойла» пакет в 16% на собственном балансе, знает собеседник «Ведомостей».

«Теоретически это возможно, это нормальная практика», – говорит высокопоставленный чиновник. На себя компания может выкупить не более 10%, но покупать могут и «дочки», тут никакого ограничения нет, отмечает партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков.

Пресс-служба «Роснефти» отказалась от комментариев.

Если «Роснефть» выкупит саму себя у «Роснефтегаза» в долг, это может значительно уменьшить и ее прибыль, и дивиденды, которые так стремится изъять Минфин. У «Роснефти» положительный операционный денежный поток (449 млрд руб. за первое полугодие 2016 г.), за счет этих денег компания ведет инвестпрограмму и платит дивиденды, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. $22,3 млрд у «Роснефти» было на счетах в первом полугодии, еще около $4 млрд она может получить от продажи долей в «Ванкорнефти» и «Таас-Юряхе». До конца года «Роснефти» нужно погасить $4,7 млрд, так что у нее еще будет более $21 млрд.

Риск для такой сделки есть – если цены на нефть опять резко упадут и останутся низкими, говорит аналитик.

Как забрать деньги у «Роснефтегаза»

Сколько сейчас на счетах у «Роснефтегаза», холдинг не раскрывает. На конец 2014 г. было 85,8 млрд руб. (данные РСБУ), в 2015 г. добавилась часть дивидендов «Газпрома» и «Роснефти».

Изъятие, задуманное Минфином, не так просто совершить – государство не напрямую владеет акциями «Газпрома» и «Роснефти», которые «сложены» в «Роснефтегаз», и не может претендовать на их дивиденды, говорит высокопоставленный чиновник: можно повышать планку дивидендов отдельно для «Роснефтегаза», но на каком основании, не совсем понятно.

Чиновники Минфина не понимают, зачем «Роснефтегазу» столько денег. Объяснение содержалось в том письме Сечина президенту, где он просил снизить дивиденды. По словам Сечина, «Роснефтегаз» финансирует проект обеспечения энергетической безопасности Калининградской области стоимостью порядка 100 млрд руб. (оператор – «Интер РАО»). Проект находится только на первой стадии, сказал представитель «Интер РАО».

«Роснефтегазу» нужны деньги и на судостроительный комплекс «Звезда», важный для налаживания добычи на шельфе.

«Роснефтегаз» существует только потому, что так исторически сложилось, говорит аналитик UBS Максим Мошков. Гипотетически «Роснефтегаз» не нужен, вторит ему Владимир Тихомиров из БКС: он аккумулирует активы государства, правильно было бы передать их Росимуществу, но этого не позволят определенные лоббистские силы.

Победит ли Минфин в споре с Сечиным, будет зависеть от ситуации с бюджетом, полагает Тихомиров.

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