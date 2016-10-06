Прощальный гудок
В Правительстве сделали вывод о неэффективности руководства «Уралвагонзавода»
Глубинные процессы в переделе собственности продолжаются. Точнее, это даже не столько передел, сколько признак усиления влияния определенных лиц, близких к Владимиру Путину. Или обеспечения им условий для успешного – и контролируемого – бизнеса. Именно так следует понимать назначения Фрадкова-старшего. И – информацию о возможном уходе Олега Сиенко с поста главы «Уралвагонзавода» и передачи активов под крыло «Ростеха» Сергея Чемезова.
Сообщение о боле чем вероятном расставании государства с гендиректором УВЗ было, впрочем, ожидаемым. Пикантности и оживления добавили слова о том, что инициировал процесс замглавы правительства, куратор ОПК Дмитрий Рогозин. Свое предложение г-н Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением УВЗ и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. Однако к Олегу Сиенко претензии накопились не только по линии «оборонки».
На посту гендиректора ЕРК УВЗ Одег Сиенко стоит с апреля 2009 года. Считается, что его назначение пролоббировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Так это или нет, но за 7 лет УВЗ заметных успехов не достиг.
В принципе, бизнес-политика Олега Сиенко в этот период строилась на трех китах: постоянные просьбы о дополнительном финансировании из бюджета, гособоронзаказ и попытки снизить громадную долговую нагрузку перед банками с использованием административного и политического ресурса. То есть, как мы видим, никакой эффективной бизнес-системы в самом точном смысле этого слова им выстроено не было.
Господдержку УВЗ получал исправно – только в 2009 году 14,4 млрд рублей было внесено из бюджета в уставной капитал корпорации. На общей волне подъема производства грузовых вагонов УВЗ 2 года подряд, 2011 и 2012-й, демонстрировал хорошие показатели – порядка 25 000 вагонов в год. Выручка всех подразделений и дочерних структур достигла 200 млрд рублей. В УВЗ создали ЦКУ, Центр корпоративного управления, по примеру РЖД даже стали приобретать зарубежные активы – в 2010-м был куплен контрольный пакет французского производителя ж/д литья Sambre et Meuse. Делались некие намеки на поглощение активов конкурентов внутри России – «Промтрактор-Вагон». Громко анонсировались совместные проекты с американской Amsted Rail и канадской Bombardier. В общем, складывалась картина полного успеха.
Однако, еще до всякого рода санкций против России (оказавших влияние и на УВЗ), было ясно, что Сиенко на своем посту «не тянет». Начиная с 2009 года, на фоне вполне благоприятной ситуации (по крайней мере, до 2013 года) с производством вагонов, гражданское направление полностью «легло». Сиенко пытался делать хорошую мину при плохой игре за счет постоянного анонсирования новых и новых проектов. Но все они оказывались пшиком, и отнюдь не из-за санкций. Всего таких «пустых» задумок по гражданской продукции было более 10(!), и все они не состоялись. При Сиенко завод окончательно похоронил выпуск сельхозтехники, ушел «в гудок» проект сотрудничества с китайцами, в том числе по выпуску бульдозеров и гусеничных экскаваторов. Еле теплится проект с отверточной сборкой польских трамваем PESA для Москвы. Никто уже не вспоминает и бравурные заявления гендиректора УВЗ о создании на базе Челябинского тракторного завода всероссийского центра двигателестроения…
Естественно, что полный кризис «гражданки» на УВЗ неизбежно порождал социальную напряженность. Которой Сиенко так и не смог ликвидировать. Постоянные задержки зарплаты, темные истории с перечислением денег по линии службы занятости, не говоря уже о вынужденных отпусках - все это постоянные спутники (и итоги) деятельности команды Олега Сиенко в производстве продукции гражданского назначения.
Совершенно очевидно, что на фоне общего кризиса в отечественном машиностроении, в том числе дорожно-строительном (и особенно в сегменте бульдозеров различных классов), такой подход Сиенко чреват полной потерей профильных компетенций уже в рамках страны. Допустить этого – если стоять на точке зрения государства – просто невозможно. Либо тогда просто придется сдать всю отрасль зарубежным корпорациям – Caterpillar, Comatsu, John Deere, Shantui и другим. Последствия этого – особенно с учетом грядущих президентских выборов да и вообще ситуации в стране и в регионах, где расположены машиностроительные предприятия – могут быть самыми неожиданными.
На этом фоне достаточно странно смотрятся некоторые экспертные оценки. Так, по словам гендиректора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, «Ростеху» совсем не нужно отдавать весь «Уралвагонзавод», поскольку это негативно отразится на развитии железнодорожного и танкового производства. Такое заявление более чем странно, поскольку весь негатив Олег Сиенко уже собрал. Производство бронетехники не зависит в данном случае от разработки каких-то особых бизнес-моделей, а вот выпуск ж/д вагонов действительно предполагает не только наличие таковой, но и весьма серьезные лоббистские усилия. Тем более что противостоит уральцам Тихвинский завод г-на Несиса, подвинуть которого ни в одной сфере бизнеса пока не удавалось никому.
Поэтому, с одной стороны, логично, что государство уже напрямую хочет перевести УВЗ в систему «Ростеха». В связи с этим вопрос о судьбе Сиенко здесь даже не ключевой. Хотя письмо наверняка есть, да и решение по гендиректору уже приняли. Есть Олег Викторович, нет его – понятно, что именно кадровый голод, отсутствие в корпорации компетентных специалистов стали причиной вышеописанного. Вместо наемного менеджера Сиенко придет другой наемный менеджер. Вопрос в другом, насколько эффективным собственником окажется чемезовский «Ростех»?
Ведь и эта госкорпорация все больше и больше становится похожа на неуправляемого монстра – слишком много разнопрофильных активов объединено под одной крышей, а вот уровень управленцев оставляет желать лучшего. В «Ростехе» тоже нет кадров, способных вывести гражданские предприятия УВЗ из кризиса. Проблема специалистов не обошла и Чемезова – достаточно посмотреть, как корпорация заваливает проекты в сфере здравоохранения. Но при этом получает все новые и новые заказы. Да, если активы УВЗ передадут в «Ростех» это еще больше укрепит бизнес Сергея Чемезова и его ближнего круга. Но выиграет ли от этого государство и все мы, кого не интересует г-н Чемезов и его личное благополучие? Не факт. Такая передача может послужить всего лишь отсрочкой перед очередным системным крахом еще одной некогда вполне успешной отрасли.