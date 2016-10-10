Вице-премьер Аркадий Дворкович станет новым руководителем «Российских железных дорог»
Новым главой «Российских железных дорог» может стать вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается в администрации президента
Новым главой «Российских железных дорог» может стать вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается в администрации президента.
«Тема обсуждалась несколько месяцев, но тогда информированные люди говорили, что все на уровне слухов, а сейчас они ждут назначения», - сообщил источник «Коммерсанта». Сейчас, по данным источника, кадровые перестановки согласовывают в Кремле.
Предполагается, что действующий глава РЖД Олег Белозеров может занять пост министра транспорта вместо Максима Соколова.
Что касается причины ухода Аркадия Дворковича из правительства, то в ее качестве называют проигранную главе «Роснефти Игорю Сечину борьбу по поводу приватизации «Башнефти».
Место вице-премьера в случае ухода Дворковича прочат главе Минпромторга Денису Мантурову, помощнику президента России Андрею Белоусову и даже самому Игорю Сечину.