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10 октября 16:02

Игорь Сечин выиграл суд против «Новой газеты» из-за статьи о яхте St. Princess Olga

Басманный суд удовлетворил требования главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» об опровержении сведений, изложенных в статье о яхте «Святая княгиня Ольга». Информацию в статье суд признал не соответствующей действительности

Басманный суд удовлетворил требования главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» об опровержении сведений, изложенных в статье о яхте St. Princess Olga («Святая княгиня Ольга»). Информацию в статье суд признал не соответствующей действительности.

Согласно решению суда, «Новая газета» должна опубликовать опровержение в печатной версии газеты и на своем сайте, сообщает РИА Новости.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил РБК, что издание будет обжаловать решение Басманного суда.

Во время разбирательства представители Игоря Сечина заявили, что опубликованная «Новой газетой» информация «не представляет никакой общественной значимости», а поводом для публикации стал «праздный интерес».

По словам адвоката Елены Забраловой, ответчики «не предъявили достоверных доказательств распространенной информации о том, что Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире, зарегистрированной на Каймановых островах, о том, что Игорь Сечин скрывает информацию о своем имуществе, а его расходы превышают официальные доходы и доходы его семьи.

Представители «Новой» отметили, что информация, ставшая поводом для иска, в статье была представлена в форме предположения, вопросов и выводов, а не утверждения.

Игорь Сечин подал иск ​к «Новой газете» и журналисту Роману Анину в середине августа. Претензии у топ-менеджера вызвала статья Анина, опубликованная в «Новой газете» под заголовком «Секрет «Принцессы Ольги». В материале речь шла об отдыхе супруги топ-менеджера госкомпании на яхте St. Princess Olga стоимостью 100 млн долларов. Журналист ссылался на данные из аккаунта в Instagram, который, по его утверждению, принадлежит Ольге Сечиной.

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