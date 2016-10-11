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Бизнес
11 октября 08:05

СКР закрыл дело против бизнесмена Ахмеда Билалова. «Продал бизнес, тихо сидел за границей»

Следственный органы закрыли уголовные дела в отношении бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и его брата

Следственный органы закрыли уголовные дела в отношении бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и его брата. Бизнесменов, напомним, подозревали в растрате бюджетных денег, выделенных на строительство олимпийских объектов в Сочи.

Источник телеканала «Дождь» в правоохранительных органах сообщил, что дело в отношении братьев-бизнесменов Билаловых закрыто в связи с их «реабилитацией».

«Формально они выполнили все требования, необходимые для этого: не давали разоблачительных интервью, продали бизнес, тихо сидели за границей и не обвиняли российскую власть», - уточнил источник.

Официально следственные органы закрытие дела в отношении Билаловых пока не комментируют.

Ахмеда Билалова заочно обвиняли в растрате бюджетных денег. По версии следствия, в 2012 году за счет средств уставного фонда «Курортов Северного Кавказа» бизнесмен оплатил аренду транспорта и проживание в Лондоне на сумму более 3 млн рублей. Второе уголовное дело было возбуждено в отношении бизнесмена Магомеда Билалова.

Дело в отношении братьев было возбуждено в феврале 2013 года после того, как в ходе инспекции комплекса «Горная карусель» в Сочи раскритиковал олимпийскую стройку, которая значительно затянулась и при этом подорожала.

В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился всех постов. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Сам бизнесмен уехал в Германию.

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