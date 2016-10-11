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Семейный бизнес
Семен Артемьев
11 октября 15:55

Своих не бросаем?

У родственников губернатора Подмосковья обнаружился совместный бизнес с лидером ПАРНАС Михаилом Касьяновым

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Что ни говори, а прав все-таки народ. «Ворон ворону глаз не выклюет», «Рыбак рыбака видит издалека» - эти пословицы сразу приходят на ум, когда смотришь, как наши политики и чиновники ведут бизнес. Политические, мировоззренческие и иные парадигмы тут сразу уходят на самый последний план. Любовь к деньгам позволяет самому закоренелому единороссу преодолеть любые разногласия и неприязнь. Даже к непримиримой оппозиции.

Тут вдруг внезапно выяснилось, что самый одиозный и непопулярный оппозиционер России Михаил Касьянов (он же «Миша Два процента») тесно связан с семейством не менее видного члена «Единой России», губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Конечно, не то чтобы Михал Михалыч у Андрей Юрьича сват или, скажем, кум. Руки они друг другу не жмут. На людях. Но связь существует – через общих родственников.

Поясню ситуацию. И у Воробьева, и у Касьянова есть члены семьи, которые ведут общий бизнес. Речь идет об акционерах очень крупной строительной компании «Самолет девелопмент».

Как сообщил на днях «Коммерсантъ», у этой структуры появился новый акционер.  Речь идет о Тимуре Клиновском, совладельце проекта IT City и сыне крупного подмосковного «землевладельца» Тимофея Клиновского. Последний – личность весьма примечательная. Клиновский-старший известен тем, что в 1999 году стал совладельцем ЗАО «Агропромышленный комплекс «Горки-2», на балансе которого находилось около 10 тыс. га сельхозземель в районе Барвихи и Жуковки. В 2010 году крупные пакеты акций «Горок-2» перешли бывшим акционерам «Вимм-Билль-Данна» Гаврилу Юшваеву (около 35%) и Давиду Якобашвили (почти 20%). Тимофей Клиновский попадал и в криминальные сводки как жертва покушения: десять лет назад землевладельца пытались подорвать на мине в Одинцовском районе.

И вот теперь сын этого замечательного человека становится совладельцем «Самолет девелопмент». Почему совладельцем? Да потому, что еще одним собственником акций «Самолета» является… брат подмосковного губернатора Максим Воробьев. Ну и, чтобы расставить все точки над «i», сообщим, что второй сын Тимофея Клиновского и брат Тимура, Андрей, женат на дочери главы политической партии ПАРНАС Михаила Касьянова. Как говорится, вся семья в сборе…

Вообще «подмосковный» фактор в деятельности застройщика появился, как мы понимаем, не случайно. Компания занимается возведением жилья в Московской области. Дата ее появления – 2012 год. Напомним, что Андрей Воробьев стал «и.о.губернатора» 8 ноября того же года. И, как утверждают СМИ, с тех самых пор компания стала быстро расти, а объемы строительства в Подмосковье - бить все рекорды. Одним из первых проектов «Самолета» стала застройка микрорайона «Люберцы 2015». Во «Внуково 2016» и в Новой Москве контора возводит многоэтажные корпуса и инфраструктурную сеть. Еще один проект – «Мега-Сити» под коммерческим названием «Вятичи. Лесное». Это целый город, в котором поселятся 80 000 жителей. Всего в Ленинском районе Подмосковья «Самолет девелопмент» собирается построить почти 10 миллионов кв.м. жилья.

Правда, качество возводимого «Самолетом» жилья, как говорят, оставляет желать лучшего. В компании, если верить отзывам на профильных ресурсах, готовы закрыть глаза на самые разные нарушения. Например, «Самолет» возвел огромный комплекс семнадцатиэтажных домов в непосредственной близости от мусоросжигательного завода, который отравляет воздух вокруг. Информация об этом есть в Сети.

И что интересно – на вопросы СМИ о связях администрации области с деятельностью «Самолета» пресс-служба г-на Воробьева отвечать категорически отказывалась. Так и хочется процитировать незабвенное киселевское «Совпадение? Не думаю»….

Что еще принадлежит брату подмосковного губернатора? Максим Воробьев ОО «Главстрой-СПБ» и Русская рыбопромышленная компания. Совладелец последнего актива – близкий к Геннадию Тимченко бизнесмен Глеб Франк. СМИ также сообщают, что ряд воробьевских структур имеет счета в Сингапуре и виргинских оффшорах.

Кстати, связь между семьей видного единоросса и главного оппозиционера действующей власти достаточно прочна. В бизнесе это не первый проект тандема Клиновские-Воробьевы. Еще летом 2015 года в составе учредителей ООО «Бухта лэнд», дочерней фирмы «Самолет девелопмент», появился Тимур Клиновский. «Бухта» занимается строительства рядом с деревней Мякинино в Одинцовском районе Подмосковья, где сват Михаила Касьянова и отец Тимура Клиновского Тимофей имеет в собственности несколько солидных участков.

Вот и получается, что под громкие лозунги о непримиримости к «врагам страны» и о собственном патриотизме, под шумиху выборных кампаний подмосковное руководство вполне нормально смотрит на совместный бизнес с этими самыми «агентами Госдепа». Согласитесь, это очень по-партийному, по единороссовски – толкать в толпу правильные лозунги, а самим при этом делать хороший гешефт с кем угодно. Ведь деньги не пахнут, правда, Андрей Юрьевич, Максим Юрьевич и Михаил Михайлович?

Теги: Московская область
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