«Банк РПЦ» уличили в обслуживании компаний организатора блокады Крыма
Банк «Пересвет», крупнейшим акционером которого является Русская православная церковь, сотрудничал со структурами крымского бизнесмена Ленура Ислямова считающемся организатором экономической блокады Крыма
Банк «Пересвет», крупнейшим акционером которого является Русская православная церковь, сотрудничал со структурами крымского бизнесмена Ленура Ислямова. Последний считается организатором энергетической и продовольственной блокады Крыма. В отношении Исламова в России возбуждено уголовное дело.
По данным журнала Forbes, который ссылается на базу данных СПАРК, банк «Пересвет» обслуживал по крайней мере три компании, связанные с Ислямовым. Это автодилер «Квингруп», собственником которого значится жена предпринимателя, крымский перевозчик «СимСитиТранс» и автосалон «Км/ч-Череповец». До февраля текущего года Ислямов числился его собственником.
Источник журнала поведал, что контролируемая Ислямовым структура полностью стала обслуживаться банком «Пересвет» осенью 2015 года. Некоторые компании бизнесмена кредитовались в «Пересвете».
Напомним, банк «Пересвет» привлек к себе внимание СМИ в связи с сообщением об «исчезновении» председателя правления организации Александра Швеца.
Позднее вице-президент банка Надежда Громова сообщила РБК, что г-н Швец не выходит на связь из-за болезни, и «все остальные инсинуации неуместны». Она добавила, что в банке все стабильно.