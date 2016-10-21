Так сколько все же стоит «Сколково»?
В Интернете ходит мрачная шутка: «Бюджет пилят не везде - есть место, где его просто скалывают кусками. Оно так и называется – «Сколково»!
Российская «панама»
В начале своего президентского срока Д.А. Медведев, нынешний премьер-министр РФ и Председатель партии «Единая Россия», громогласно заявил, что Россия под его водительством совершит мощный скачок вперед благодаря модернизации производства и внедрению инноваций. Основой для скачка и призван был стать наукоград в «Сколково».
И потекли в помочь экспериментаторам из подмосковной деревни золотые реки. Во имя чего? Ведь если бы власть действительно намеревалась проводить модернизацию, почему она не вспомнила о мощнейшей научной инфраструктуре, созданной во времена СССР?
«Вот возьмем, например, «медведевскую» инициативу - Сколково. Сколько тут у вас в Новосибирской области этих научных городков… 25 суперклассных институтов, из них 20 – мирового уровня. А в Сколково и фундамента нет. Вложили бы власти деньги сюда - в подготовку кадров, в воспитание молодых специалистов. Поддержали бы, и завтра получили бы великолепную отдачу!», - с горечью говорил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов жителям наукограда под Новосибирском во время визита туда в 2011 году.
Деньги могли бы быть вложены и в научные городки с мировым именем вокруг Москвы - их более десятка! Но денег на их развитие у российской власти нет, и потому ученые влачат нищенское существование, а обновления производственной базы не происходит.
Получилось «как всегда»
Недавно Счетная палата провела проверку Инновационного центра (ИЦ) «Сколково». Этого настойчиво добивались депутаты Госдумы от КПРФ.
Некоторые данные проверки привела газета «Московский комсомолец». Автор материала «Сколько стоит «Сколково»?» эмоционально сообщила, что от отчета контрольного ведомства хочется плакать и смеяться одновременно. Хотелось бы не согласиться с журналисткой, но, увы, она права на все сто процентов. Что же обнаружила Счетная палата?
ИЦ «Сколково» управляется Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (для краткости будем называть его просто Фондом). И Фонд, и шесть его дочерних предприятий финансируются государством почти на 100%. Так, по данным Счетной палаты, 93,8% его расходов за 2013 – 2015 гг. профинансированы из федерального бюджета. За это время «Сколково» израсходовало в общей сложности 65,5 млрд руб. Из этой суммы 13,7%, или 8,9 млрд руб., ушли на зарплату. На исследовательскую деятельность было потрачено в два раза меньше. Закономерно возникает вопрос: а какова цель существования ИЦ «Сколково»? Судя по средней зарплате - 468 тыс. руб. – научным разработкам «Сколково» должен восхищенно аплодировать весь мир.
Так как же насчет их эффективности? По данным Счетной палаты, 47 участников проекта, получивших гранты на общую сумму 1,5 млрд. руб., не имели в 2013-2015 гг. вообще никакой выручки! Никому не нужными оказались и «гибридный навигационный приемник для бесшовного позиционирования и использования геоинформационных сервисов внутри зданий и под открытым небом», и «энергоустановка для станций катодной защиты нефтегазового сектора». На эти две разработки было выделено 58,3 млн. руб.
Инновационные разработки стареют быстро, через несколько лет они смогут превратиться в «день вчерашний» научной мысли и стать неконкурентоспособными.
Справедливости ради следует отметить, что некоторые участники проекта за данный период времени все же получили выручку, и немалую – порой превышающую 100 млн. руб. Все бы хорошо, однако у одних компаний научно-исследовательская деятельность отсутствует в составе заявленных видов деятельности, выручка других учтена как полученная от исследовательской деятельности, хотя таковой не является…
Сомнений не вызывает, что гранты должны выделяться лишь самым лучшим, поэтому к определению их круга привлекается большое число независимых экспертов. За три года Фонд выплатил последним более 43 млн. руб. Разумеется, за справедливое получение грантов бьются и члены грантового комитета Фонда. В документах Фонда содержится правило: члены грантового комитета не должны быть заинтересованы в получении грантов. Вот что по этому поводу сообщает Счетная палата: «Из 15 членов грантового комитета, действовавших в период с 2013 по 2015 год, порядка 30% являлись заинтересованными лицами – либо учредителями с существенной долей в уставном капитале, либо руководителями компаний, претендующих на статус участника проекта (или уже его получивших) или на получение гранта, а из 1188 экспертов заинтересованными лицами являлись почти 60% от общего их числа». Картина «справедливого» распределения грантов, похоже, может вызвать много вопросов. И не только у читателей…
Вопросы возникают и при знакомстве с деятельностью Сколковского института науки и технологии (Сколтех). За 2013 – 2015 гг. в него было вложено почти 12 млрд. руб. Счетная палата дает заключение: «Данные расходы включают в себя средства, предоставленные Сколтеху в виде гранта, а также средства, направленные Массачусетскому технологическому институту (МТИ) в рамках заключенного 26 октября 2011 г. трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Фондом, МТИ и Сколтехом».
Из страны, где «нет денег» на социальные программы, на поддержку системы образования США было перечислено 94 млн. 77 тыс. долларов (примерно 4 млрд. руб.)!
Интересно и то, что Сколтех получает из федерального бюджета больше денег, чем федеральные университеты, в которых учится в разы больше студентов. Для сравнения Счетная палата привела данные на 2015 год: на обучение 315 студентов Сколтеха выделено из федерального бюджета 4 млрд. 798 руб, на те же цели Сибирскому федеральному университету (20510 студентов) – 4 млрд. 680,6 млн. рублей…
Заботятся в «Сколково» и о работающих там иностранцах. Так, компенсационные выплаты иностранным работникам Объединенной дирекции по проектированию строительства (ОДПС) – одной из «дочек» Фонда - в 2013 – 2015 гг. составили 21 млн. 382 тыс. 900 руб. А руководящему сотруднику ОДПС, гражданину Израиля, было оказано особое уважение: он получал на оплату съемной квартиры 300 тыс. руб. в месяц, а также вместе со своей семьей четыре раза в месяц за счет федерального бюджета имел возможность летать за границу. Всему семейству оплачивалась медицинская и стоматологическая страховка по категории ВИП по договору с одной из крупнейших страховых компаний. Сколько их, таких сотрудников, в Сколково?..
Грустное повествование о финансовом беспределе, царящем в Сколково, можно продолжать. Но хотелось бы вкратце остановиться на том, чего нет ни в Отчете Счетной палаты, ни в статье «Московского комсомольца».
«Наука такого к себе отношения не прощает»
«Сколково» возникло не на пустом месте, а на землях хорошо известного в нашей стране и далеко за ее пределами Московского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук. Вот мнение его сотрудников, опубликованное в 2010 г. на одном из интернет-сайтов: «Проект пока несуществующей научной школы «Сколково» самым непосредственным образом уничтожает известную в мире научную школу отечественного сельского хозяйства. Между прочим, то, что производилось на полях недавно переименованного НИИ Центральных районов нечерноземной зоны, пользовалось в стране значительным спросом. А именно — районированные высокоурожайные сорта зерновых культур. Именно здесь производятся 20% семян пшеницы, которые сеет Россия. Плюс к этому — рожь, овёс, горох, клевер, вика, в общем, многое из того, без чего наш стол окажется пустым, и без хлеба, и без мяса, и без молока, и без птицы.
Многие могут задать вопрос: мол, да какая разница? Пшеницу и прочее можно выращивать где душе угодно, чего-чего, а земли у нас много…
Есть нюанс. При проведении испытаний сортов требуются поля особого характера. Их называют «выровненными». Над их обустройством НИИ трудился с 1931 года. У них исключительно однородный состав, доведённый до практически научного идеала — земли по своему агрохимическому составу именно такие, чтобы любой эксперимент был абсолютно точен и позволял достигать нужного результата.
Изымать у селекционеров такие поля — всё равно, что для химиков разгромить лабораторию, для физиков — сдать в утиль на цветные металлы синхрофазотрон, для астрономов — равносильно уничтожению какого-нибудь крупного телескопа типа РАТАН. Это всё равно, что микроскопом заколачивать гвозди.
Это вовсе не пустые участки земли, не такие же точно, как и в других местах, эти поля имеют огромную научную ценность, в них вложены горы бюджетных денег и десятилетия человеческого труда — но дилетанты этого не понимают.
Можно ли восстановить такие селекционные мощности где-нибудь в другом месте?
Наука такого к себе отношения не прощает.
Так сколько же все-таки стоит «Сколково»? Счетная палата завершила свою проверку. А какие выводы сделает власть относительно деятельности инновационного центра, швыряющего миллиарды на ветер и для существования которого был нанесен колоссальный ущерб российскому сельскому хозяйству? Граждане опять услышат: «Хотели как лучше, получилось как всегда»? Или «как всегда» уйдет в прошлое? Во имя будущего России?