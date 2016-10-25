Фигуранткой уголовного дела о выводе активов из «Нота-банка» стала гадалка
Фигуранткой уголовного дела о выводе активов из «Нота-банка» стала гадалка Нона Михай. 54-летняя женщина была арестована еще 1 октября. По данным Следственного комитета, Нона Михай является соучастницей по делу
Фигуранткой уголовного дела о выводе активов из «Нота-банка» стала гадалка Нона Михай. 54-летняя женщина была арестована еще 1 октября.
По данным Следственного комитета, Нона Михай является соучастницей по делу. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Нона Михай часто общалась с другой фигуранткой дела Ларисой Марчуковой (сестрой финансового директора банка Галины Марчуковой). Гадалка давала Марчуковой советы, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Михай также читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе, сообщает телеканал «Дождь».
Адвокат обвиняемой Максим Бурдин рассказал, что его клиентка закончила только четыре класса школы и не разбирается в экономике и финансах, поэтому профессиональные советы давать банкирам не могла.
Сам Михай заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов.
Отметим, что Лариса Марчукова фигурирует и в другом уголовном деле. По версии следствия, арестованный по обвинению в коррупции полковник МВД Дмитрий Захарченко в январе 2016 года предупредил женщину о будущем обыске по делу о «Нота-банке».
«Нота-банк» лишился лицензии в ноябре 2015 года. Проверяющие из Центробанка обнаружили в «Нота-банке» «дыру» в размере 26 млрд рублей.
По уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова.