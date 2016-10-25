Twitter в связи со сложным финансовым положением уволит 300 сотрудников
По данным агентства Bloomberg, уведомления об увольнении получат 8% штат сотрудников. Такое же число сотрудников руководство Twitter уволило в прошлом году, когда пост исполнительного директора занял Джек Дорси ...
Компания Twitter в связи со сложной финансовой ситуацией планирует сократить около 300 своих сотрудников. О массовом сокращении компания должна объявить в ближайшее время.
По данным агентства Bloomberg, уведомления об увольнении получат 8% штат сотрудников. Такое же число сотрудников руководство Twitter уволило в прошлом году, когда пост исполнительного директора занял сооснователь социальной сети Джек Дорси.
О сокращениях официально будет объявлено до того, как компания опубликует информацию о доходах в третьем квартале текущего года.
За последний год акции Twitter упали в цене на 40%. Руководство компании рассматривает возможность продажи своих непрофильных активов, чтобы поправить финансовую ситуацию.