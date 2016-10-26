Корпорация растраты
Деньги, выделяемые на развитие региональных проектов, исчезали в проблемных банках
В роскошном имении в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», украшением которого является скульптура работы Сальвадора Дали, сотрудники МВД и ФСБ задержали гендиректора созданного по поручению президента АО «Корпорация развития» Сергея Маслова. Вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб. По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение.
Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области. В офисе АО «Корпорация развития» в Большом Саввинском переулке контрразведчики и сотрудники ГУЭБиПК никого из интересовавших их руководителей не застали и, изъяв документацию, отправились с обысками по квартирам и загородным домам подозреваемых.
Попасть в коттеджный поселок «Архангельское», где проживает 56-летний Сергей Маслов, представителям правоохранительных органов не составило труда. Увидев вышедших из микроавтобуса бойцов спецназа нацгвардии, охрана тут же подняла шлагбаум. А вот в расположенное более чем на 3 га имение площадью почти 3 тыс. кв. м проникнуть оказалось сложнее — во всяком случае, на звонки и стук открывать двери никто не торопился. Хозяин имения появился лишь после того, как один из спецназовцев разбил кувалдой стекло на двери парадного входа.
Предъявив Сергею Маслову постановление на обыск, полицейские и чекисты приступили к осмотру помещений. По словам участников операции, резиденция главы АО «Корпорация развития» больше напоминала музей: в парке хозяин разместил авторскую копию известной скульптуры Сальвадора Дали «Носорог», стены дома украшали полотна русских художников, в том числе Ивана Шишкина, а в отдельной комнате была размещена коллекция часов известных брендов, стоимость некоторых из них — например, инкрустированных бриллиантами Piaget — превышала $100 тыс. За стеллажами с обувью оказалось спрятано несколько сейфов, в которых хранилось около $100 тыс. В гараже Маслова стояли Bentley и Maybach, а также два раритетных Mercedes. Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн.
Параллельно аналогичное мероприятие проходило и в коттеджном поселке в районе Петрово-Дальнего на Новорижском шоссе, где проживает первый заместитель Маслова 57-летний Владимир Караманов. Как и шеф, Караманов (имеющий еще и австрийское гражданство и недвижимость в этой стране) сразу открывать дверь не стал. Однако, увидев идущего к дому с кувалдой бойца СОБРа, предпочел сопротивления не оказывать. В особняке заместителя гендиректора АО «Корпорация развития» сотрудники правоохранительных органов также нашли крупную сумму денег и множество ювелирных изделий.
При этом ничего, кроме документов и электронных носителей информации, у задержанных изымать не стали. Правда, по данным “Ъ”, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами о наложении арестов на имущество фигурантов дела в счет погашения предполагаемого ущерба. В частности, имение того же Маслова, по некоторым данным, оценивается более чем в $100 млн.
Задержанные Сергей Маслов и Владимир Караманов, а также бывший председатель совета директоров РИТЦ-банка Дмитрий Хасанов и ранее входящая в него Эльмира Милосердова (они оказывали руководству «Корпорации развития» финансовые и юридические услуги) были этапированы в Ростов-на-Дону. По ходатайству следствия всех четверых Ленинский райсуд арестовал до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о «присвоении денежных средств» (ст. 160 УК РФ) клиентов банка «Народный кредит».
Как установили сотрудники правоохранительных органов, в октябре 2014 года, незадолго до отзыва у «Народного кредита» лицензии, Маслов и Караманов вложили в него более 1 млрд руб., полученные от акционеров «Корпорации развития» — регионов УрФО на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктур в рамках проекта «Урал промышленный — Урал полярный». Деньги при содействии руководителей банка, по данным следствия, были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей АО.
Сейчас тоже в Ростове-на-Дону под стражей по обвинению в хищении из этого банка более 10 млрд руб. находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник «Народного кредита» Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб.
Между тем, как полагает следствие, руководство АО «Корпорация развития» могло размещать средства для их последующего хищения и в других проблемных банках. Во всяком случае, как говорит источник “Ъ” в правоохранительных органах, сумма ущерба инкриминируемого фигурантам дела может вырасти как минимум в десяток раз.
В самой корпорации от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие руководства.