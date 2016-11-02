Авиапассажиры получат монреальные компенсации
За задержку рейса заплатят до 380 тыс. руб.
Правительство готовится внести в Воздушный кодекс поправки, расширяющие ответственность авиакомпаний перед пассажирами в соответствии с Монреальской конвенцией. В целом ряде случаев унификация российских правил с международными улучшит положение граждан: например, компенсация за задержку рейса может достигать 380 тыс. руб., тогда как сейчас можно рассчитывать лишь на 25 руб. за каждый час. Конвенция также позволяет судиться с авиакомпанией по месту жительства.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о присоединении РФ к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных перевозок, сообщил вчера Белый дом. Речь идет о приведении норм Воздушного кодекса РФ в соответствие с международным документом. Законопроекты подготовлены МИДом и Минтрансом для госпрограммы "Развитие транспортной системы", одобрение комиссии означает, что документ согласован ведомствами и с почти стопроцентной вероятностью будет внесен правительством в Госдуму. В Минтрансе подтвердили, что правительство готовится внести проект в Госдуму. Законопроекты вступят в силу после одобрения Думой и Советом федерации и подписи президентом.
Монреальская конвенция принята в 1999 году и вступила в силу в 2003 году, ее участниками уже являются 119 государств. Она, в частности, унифицирует правила международных воздушных перевозок, защищает интересы потребителей, предполагает внедрение электронного оформления авиагрузов, стандарта e-freight и электронного таможенного оформления.
Как сообщалось ранее, без ратификации конвенции в РФ усложнялась деятельность в стране грузовых авиакомпаний — отсутствие стандарта e-freight в российских аэропортах снижало их транзитный потенциал. В сообщении на сайте правительства также отмечалось, что законопроекты "обеспечат конкурентоспособные условия авиаперевозчикам и потребителям их услуг".
В Минтрансе пояснили, что в Воздушный кодекс вносится ряд изменений, "расширяющих объем и размер ответственности перевозчика перед пассажирами за вред, причиненный при воздушных перевозках". Так, за ущерб из-за задержки рейса ответственность компании повышена до 380 тыс. руб. на пассажира, сейчас это 25% от МРОТ (25 руб.) за каждый час задержки, но не более стоимости билета. Конвенция также дает право подать иск к перевозчику по основному месту жительства пассажира. По конвенции, авиакомпания отвечает за вред, происшедший в случае смерти или телесного повреждения пассажира на борту воздушного судна либо при посадке или высадке. Для этого в кодексе будет определен период перевозки пассажира — нахождение пассажира на борту, а также период посадки и высадки. Сейчас ответственность перевозчика начинается с предполетного досмотра для посадки в самолет и до покидания аэродрома под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика.
Конвенция устанавливает сроки предъявления претензии к перевозчику, выполняющему международные рейсы: семь дней для перевозок багажа и 14 — в отношении груза или почты. В Воздушный кодекс также включат возможность оформления электронного документооборота для грузовых перевозчиков (e-freight), сейчас такая возможность есть только для пассажирских перевозок.
Опрошенные авиакомпании не стали комментировать возможные изменения в законодательстве. Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко говорит, что присоединение РФ к Монреальской конвенции является "базовым минимумом" для российской авиаотрасли. Несмотря на некоторые несовершенства, конвенция лучше отражает реалии мировой гражданской авиации и является "логическим продолжением" давно устаревшей Варшавской конвенции.