Меню
Бизнес
«Победа» - абсурд в параллельной реальности
авиаперевозки
Елизавета Кузнецова
Коммерсантъ
02 ноября 03:09

Авиапассажиры получат монреальные компенсации

За задержку рейса заплатят до 380 тыс. руб.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Правительство готовится внести в Воздушный кодекс поправки, расширяющие ответственность авиакомпаний перед пассажирами в соответствии с Монреальской конвенцией. В целом ряде случаев унификация российских правил с международными улучшит положение граждан: например, компенсация за задержку рейса может достигать 380 тыс. руб., тогда как сейчас можно рассчитывать лишь на 25 руб. за каждый час. Конвенция также позволяет судиться с авиакомпанией по месту жительства.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о присоединении РФ к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных перевозок, сообщил вчера Белый дом. Речь идет о приведении норм Воздушного кодекса РФ в соответствие с международным документом. Законопроекты подготовлены МИДом и Минтрансом для госпрограммы "Развитие транспортной системы", одобрение комиссии означает, что документ согласован ведомствами и с почти стопроцентной вероятностью будет внесен правительством в Госдуму. В Минтрансе подтвердили, что правительство готовится внести проект в Госдуму. Законопроекты вступят в силу после одобрения Думой и Советом федерации и подписи президентом.

Монреальская конвенция принята в 1999 году и вступила в силу в 2003 году, ее участниками уже являются 119 государств. Она, в частности, унифицирует правила международных воздушных перевозок, защищает интересы потребителей, предполагает внедрение электронного оформления авиагрузов, стандарта e-freight и электронного таможенного оформления.

Как сообщалось ранее, без ратификации конвенции в РФ усложнялась деятельность в стране грузовых авиакомпаний — отсутствие стандарта e-freight в российских аэропортах снижало их транзитный потенциал. В сообщении на сайте правительства также отмечалось, что законопроекты "обеспечат конкурентоспособные условия авиаперевозчикам и потребителям их услуг".

В Минтрансе пояснили, что в Воздушный кодекс вносится ряд изменений, "расширяющих объем и размер ответственности перевозчика перед пассажирами за вред, причиненный при воздушных перевозках". Так, за ущерб из-за задержки рейса ответственность компании повышена до 380 тыс. руб. на пассажира, сейчас это 25% от МРОТ (25 руб.) за каждый час задержки, но не более стоимости билета. Конвенция также дает право подать иск к перевозчику по основному месту жительства пассажира. По конвенции, авиакомпания отвечает за вред, происшедший в случае смерти или телесного повреждения пассажира на борту воздушного судна либо при посадке или высадке. Для этого в кодексе будет определен период перевозки пассажира — нахождение пассажира на борту, а также период посадки и высадки. Сейчас ответственность перевозчика начинается с предполетного досмотра для посадки в самолет и до покидания аэродрома под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика.

Конвенция устанавливает сроки предъявления претензии к перевозчику, выполняющему международные рейсы: семь дней для перевозок багажа и 14 — в отношении груза или почты. В Воздушный кодекс также включат возможность оформления электронного документооборота для грузовых перевозчиков (e-freight), сейчас такая возможность есть только для пассажирских перевозок.

Опрошенные авиакомпании не стали комментировать возможные изменения в законодательстве. Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко говорит, что присоединение РФ к Монреальской конвенции является "базовым минимумом" для российской авиаотрасли. Несмотря на некоторые несовершенства, конвенция лучше отражает реалии мировой гражданской авиации и является "логическим продолжением" давно устаревшей Варшавской конвенции.

Читайте также
Крупные российские авиакомпании сообщили об убытках в размере 26 млрд рублей
В российских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкости в ручной клади
«Домодедово», «Шереметьево» и аэропорт Казани вошли в рейтинг лучших аэропортов мира
Сейчас на главной
Горячие новости
Госдума отказалась наказывать водителей за езду зимой на летней резине
Депутаты Госдумы отказались от рассмотрения законопроекта, который вводит ответственность для водителей за езду на летней резине в зимнее время и на шипованной резине летом. Данный документ был отравлен на доработку
Горячие новости
В Сочи на жилой дом рухнул вертолет, перевозивший московских туристов
В Сочи в минувший вторник потерпел крушение вертолет Eurocopter, перевозивший туристов из Красной Поляны в Имеретинскую низменность. В результате падения вертолета на жилой дом погиб один человек. Еще пятеро пострадали
Горячие новости
«Я что, единственный?»
Игорь Шувалов считает, что стал объектом такого расследования из-за своей близости к президенту Владимиру Путину. Чиновник также считает, что цель оппозиционера Алексея Навального и его соратников «породить определенную ненависть»
Авторская колонка
История с арифметикой
Однажды занесло нас в известный по названию город Старая Русса. Гуляя по городку, я разговорился с местными антикварными бабушками. Пошутил с грустью в голосе: «У вас тут такая разруха, можно фильмы про войну без декораций снимать…». На что самая винтажная из старушек мне ответила: «Да нет, когда немцы-то уходили — получше было».
Троицкий Артемий
авторынок
Цены на машины погнались за рублем
Цены на автомобили с нового года могут пойти в рост. Основной причиной этого на рынке называют дешевый рубль: даже чувствительный для потребителей рост цен за последние два года — до 44% — до сих пор не отыграл темпов девальвации национальной валюты.
Горячие новости
Увы-парад для увы-патриотов
В Санкт-Петербурге прошла «депрессивная» акция под лозунгом «Война - безработица – ноябрь». Мероприятие организовала арт-группа «Родина». «Увы-парад для увы-патриотов. Слова - группы «Родина», настроение народное», - описали свою акцию активисты
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
С Филиппа Киркорова взыщут 10 млн рублей за плагиат
Как сообщил «Общей газете» известный российский юрист Игорь Трунов, представляющий интересы истца, лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, речь идет о защите авторских прав г-на Маруани на песню Symphonic space dream
Горячие новости
Выплата компенсаций легкоатлетам за недопуск на Игры в Рио возмутила других спортсменов
Информация о выплате российским легкоатлетам крупных денежных компенсаций в связи с их отстранением от участия в соревнованиях, вызвали недовольство у представителей других видов спорта
Горячие новости
Московское метро впервые будет работать всю новогоднюю ночь
Московские власти порадовали жителей и гостей столицы тем, что впервые столичный метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Информацию об этом сообщил глава города Сергей Собянин
Горячие новости
«Тебя убьют и закопают за забором»
Ильдар Дадин, который первым получил реальный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов, сообщил о пытках и угрозах убийством со стороны сотрудников Сегежской исправительной колонии №7. Письмо было записано его адвокатом
Горячие новости
Прокуратура добралась до Хэллоуина
Генпрокуратура по жалобе неких активистов проведет проверку в отношении западного праздника Хэллоуин, который стал довольно популярным в России. Ведомство проверит законность празднования Дня всех святых и проведение соответствующих мероприятий
здравоохранение
Смертность от гриппа в 2016-м возросла в три раза
В России зафиксирован резкий скачок смертности от гриппа и острых респираторных заболеваний. В январе–сентябре 2016 года смертность от гриппа увеличилась в три раза по сравнению с январем–сентябрем 2015-го. В прошлые годы таких всплесков Росстат не фиксировал.
Горячие новости
Клиенты Samsung переходят в стан «яблочников»
Samsung прекратила выпуск флагманского смартфона Galaxy Note 7 и объявила об отзыве уже проданных смартфонов из-за случаев самовозгорания. Половина опрошенных владельцев Galaxy Note 7 заявила, что уже купила или собирается купить iPhone
Горячие новости
Российским легкоатлетам пообещали компенсации за пропуск Олимпиады в Рио
Российские легкоатлеты смогут рассчитывать на денежные компенсации за отстранение их от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Деньги спортсменам выплатит Фонд поддержки олимпийцев России
Горячие новости
Московские чиновники сократили единственную в городе бригаду сосудистых хирургов
«Ну вот, видимо, и пришло наше время... С 01.11.2016 вы уж как-нибудь без нас…. “Вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!”», - написал в Facebook сосудистый хирург клинической больницы Константин Синякин
авторынок
Ждем Kodiaq в 2017 году
В 2017 г. в России может начаться производство нового большого кроссовера Skoda Kodiaq, рассказали человек, знакомый с менеджерами группы Volkswagen, и топ-менеджеры двух дилерских компаний группы. Выпускаться новинка будет в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа ...
Горячие новости
Синоптики пообещали москвичам настоящую зиму в начале ноября
Ночь на 1 ноября будет холодной, а ночь на среду и вовсе будет по-настоящему зимней: от минус 5 до минус 7 в Москве и до минус 10 по области. Днем, как во вторник, так и в среду - от минус 1 до минус 3 максимум, а по области - до минус 5
Горячие новости
Приморский океанариум после гибели двух дельфинов закрыл продажу билетов
Приморский океанариум временно приостановил продажу билетов для посетителей после гибели двух дельфинов. Одновременно с этим в интернете идет сбор подписей за закрытие океанариума, на котором настаивают защитники животных