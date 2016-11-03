Власти Москвы передали «другу президента» Геннадию Тимченко резиденцию Хрущева
По данным ФБК, в 2013 году мэр Москвы Сергея Собянин личным распоряжением передал компании «Жардин Девелопментс Лтд» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) резиденцию Хрущева на улице Косыгина под обустройство гостиницы
Фонд борьбы с коррупцией сообщил о передаче другу президента и бизнесмену Геннадию Тимченко бывшей резиденции первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
По данным фонда, в 2013 году мэр Москвы Сергея Собянин личным распоряжением передал компании «Жардин Девелопментс Лтд» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) резиденцию Хрущева на улице Косыгина под обустройство гостиницы. Такой ход позволил обойтись без объявления конкурса на использование государственной недвижимости.
Однако заселиться в эту «гостиницу» у сотрудников ФБК не получилось. Охрана постояльцев не пропустила дальше забора и заявила, что внутри не гостиница, а «отголоски Мосфильма».
Тогда борцы с коррупцией запустили над территорией квадрокоптер с камерой. По итогам съемки выяснилось, что на территории резиденции незаконно поставили здание - баню с бассейном. Фонд борьбы с коррупцией в этой связи потребовал снести здание и расторгнуть договор аренды.
««Надеемся, [мэр Москвы Сергей] Собянин будет делать это так же рьяно, как сносил магазинчики у метро. Самострой также является причиной, по которой договор аренды земли должен быть расторгнут», – отметил Алексей Навальный.
Отметим, что в 2015 году газета «Ведомости» уже сообщала, что друг президента Геннадий Тимченко проживает в резиденции Хрущева. По данным издания, туда бизнесмен переехал после того, как лишился возможности жить в своем доме в Швейцарии из-за санкций.