Вечный запасной
Гендиректора НПК «Уралвагонзавод» записали в кадровый резерв Президента РФ без каких-либо обещаний дальнейшего продвижения в карьере
Олег Сиенко вошел в обновленный кадровый резерв Президента РФ. О чем говорит это решение? Многие из тех, кого включили в резерв год назад, уже ушли в Думу или на посты замминистров в федеральных министерствах, в областные администрации говорится на сайте Kremlin.org. Но значит ли это, что все 135 человек из нынешнего списка «станут первыми» в регионах и Москве? И, тем более, давно желающий выпрыгнуть «из штанишек» рулевого УВЗ Олег Викторович?
Тема кадрового управленческого резерва сегодня актуальна как никогда. Выбирать почти не из кого. «Дело не в количестве, а в качестве [кадров], - говорит один из ведущих экспертов по развитию российских территорий, экономист-регионовед, профессор МГУ Наталья Зубаревич. - Качество рухнуло уже в «нулевые», в период назначений, потому что на эти посты пришло много людей, попросту не способных управлять. Дополнительные риски несет вторая волна прихода силовиков в губернаторы». Качество управления в регионах разное, считает она. Кроме того, по мнению Натальи Зубаревич, должность губернатора перестала быть привлекательной. «Прежней защищенности нет. Губернаторы поняли, что они становятся «козлами отпущения».
Вряд ли, если говорить о перспективах Олега Сиенко, гендиректора УВЗ привлекает должность зама губернатора Свердловской области, курирующего промышленность. Первый зам Евгения Куйвашева, Алексей Орлов, прочно сидит на своем месте и серьезных претензий к нему – в отличие от губернатора - нет. Заседание областного правительства 8 ноября лишь подтвердило незыблемость позиций Орлова. Значит, Сиенко рассчитывает на пост федерального уровня?
О том, что такие амбиции нынешний глава УВЗ лелеет давно, СМИ писали не раз. Еще в мае 2014 года Ura.ru сообщило со ссылкой на некий источник в ВПК, что Сиенко имеет большие шансы попасть в Правительство и что этот вопрос якобы лоббирует Дмитрий Рогозин. «В качестве старта ему может быть предложен пост заместителя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова», - говорилось в статье. Якобы таким образом Рогозин пытался наладить диалог между министерством и оборонщиками, который в тот момент шел очень тяжело. «Кроме того, это позволит упростить согласование кандидатов в управленцы казенных предприятий через Сиенко», - убежден источник.
Но то были разовые информационные вбросы неизвестного авторства. В 2016 году количество материалов, инициированных УВЗ, увеличилось. В них жестко проводится один-единственный тезис: Сиенко достоин большего.
Последняя попытка – провокационный материал, появившийся 6 ноября на местном и очень популярном интернет-ресурсе Ystav.com и явно подготовленный пиарщиками УВЗ. Помимо критики действующего губернатора и заявления о том, что только УВЗ является опорой Владимира Путина на Урале, в статье содержалось открытое заявление о том, что «Уралвагонзавод» и лично Олег Сиенко вкупе с местным Управлением ФСБ являются единственно надежным и верным резервом Президента на Урале.
Правда, не все идет так быстро и резко, как хотелось бы Олегу Сиенко. У него есть враги, и достаточно могущественные. Иначе не было бы заявления того же Дмитрия Рогозина о необходимости кадровых решений в руководстве УВЗ. Правда, пиарщики Уралвагонзавода» дали симметричный ответ, указав на участие в комбинации главы «Ростеха», пытающегося захватить предприятия в интересах своего семейного бизнеса. То есть, противостояние по линии Сиенко – тандем Чемезова-Рогозина все-таки есть.
Включение Олега Сиенко в кадровый резерв президента якобы показывает доверие к нему как руководителю крупной госкорпорации, говорят сегодня различного рода эксперты. Но вряд ли в АП работают наивные люди. Как глава многопрофильного холдинга Сиенко не сделал ровно ничего. Выпуск продукции для ОПК жив только благодаря ГОЗу и экспортным поставкам. Здесь его заслуги нет. Производство гражданской продукции, несмотря на многомиллиардную поддержку бюджета, провалено по всем позициям. Все совместные проекты свернуты, из сегмента вагоностроения УВЗ медленно, но верно теснит ТСВЗ г-на Несиса. Как руководитель Сиенко способен только просить денег, субсидий, протекций – не более того. Последняя просьба такого рода – письмо от 1 ноября Аркадию Дворковичу с просьбой продлить субсидирование производства полувагонов на 2017 год.
Но возвратимся к списку 135 резервистов Президента и статье на сайте Ystav.com от 6 ноября. Включение Олега Сиенко – скорее, не победа, а щелчок по носу. Напомним, что в такие списки его включают уже не первый раз. Фамилия директора УВЗ значилась и в аналогичном списке образца 2014 года – и ничего не случилось, по карьерной лестнице Олег Викторович не поднялся. Не станет он никаким замминистра и на этот раз. Простая логика: в Минпроме он максимум может занять кресло, в котором сейчас находится замминистра Александр Морозов, курирующий ж/д отрасль, а также производство дорожно-строительной и сельхозтехники. Место первого зама Мантурова, Глеба Никитина, ему явно не светит – г-н Никитин тоже в списке кадрового резерва Президента. И даже если Денис Мантуров куда-то уйдет и произойдет подвижка по вертикали, на место Морозова должен прийти уже работающий в системе Минпромторга амбициозный претендент – Евгений Корчевой, креатура «Ростсельмаша» и Константина Бабкина.
И это только некоторые «кадровые» обстоятельства, не говоря уже о реальной «эффективности» Сиенко как менеджера. Так что ему остается только мечтать и снова просить, а его пиарщикам – стряпать агитки с призывами к Президенту России обратить внимание на личность Олега Викторовича. Третьего, увы, главе УВЗ не дано.