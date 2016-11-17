Долларовые миллионеры стали массово уезжать из России
Некоторые миллионеры меняют бенефициаров, переписывая свои счета на третьи лица, фонды или трастовые компании. Часть миллионеров переводит средства в другие активы, а некоторые не предпринимают никаких действий
Банковские аналитики сообщили о миграции долларовых миллионеров из России и получении ими гражданства других стран.
Специалисты опросили крупных игроков в сфере private banking, которые признали, что многие состоятельные клиенты из России отказались от российского налогового резидентства.
Среди россиян особой популярностью пользуются Кипр и Мальта. Аналитики отмечают, что на смену резидентства россиян толкает опасение, что об их активах узнает государство.
Некоторые россияне меняют бенефициаров, переписывая свои счета на третьи лица, фонды или трастовые компании. Часть миллионеров переводит средства в другие активы, а некоторые не предпринимают никаких действий.
Богатые россияне начали отказываться от резидентства после того, как Федеральная налоговая служба РФ подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между налоговыми органами разных стран.
Это соглашение было подписано в мае 2016 года. Налоговая служба начнет получать сведения о зарубежных счетах россиян в 2018 году.
Еще одна причина миграции - закон о контролируемых иностранных компаниях, которых обязывает жителей России декларировать на родине свой иностранный бизнес и платить налоги с дохода от него.
По данным РБК, на сегодняшний в России насчитывается 213 тысяч семей с доходом более одного миллиона долларов.