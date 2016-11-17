Меню
Новости
Загадочные фотографии президента Путина
Бизнес
17 ноября 00:02

Долларовые миллионеры стали массово уезжать из России

Некоторые миллионеры меняют бенефициаров, переписывая свои счета на третьи лица, фонды или трастовые компании. Часть миллионеров переводит средства в другие активы, а некоторые не предпринимают никаких действий

Фото: bolshoyvopros.ru

Банковские аналитики сообщили о миграции долларовых миллионеров из России и получении ими гражданства других стран.

Специалисты опросили крупных игроков в сфере private banking, которые признали, что многие состоятельные клиенты из России отказались от российского налогового резидентства.

Среди россиян особой популярностью пользуются Кипр и Мальта. Аналитики отмечают, что на смену резидентства россиян толкает опасение, что об их активах узнает государство.

Некоторые россияне меняют бенефициаров, переписывая свои счета на третьи лица, фонды или трастовые компании. Часть миллионеров переводит средства в другие активы, а некоторые не предпринимают никаких действий.

Богатые россияне начали отказываться от резидентства после того, как Федеральная налоговая служба РФ подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между налоговыми органами разных стран.

Это соглашение было подписано в мае 2016 года. Налоговая служба начнет получать сведения о зарубежных счетах россиян в 2018 году.

Еще одна причина миграции - закон о контролируемых иностранных компаниях, которых обязывает жителей России декларировать на родине свой иностранный бизнес и платить налоги с дохода от него.

По данным РБК, на сегодняшний в России насчитывается 213 тысяч семей с доходом более одного миллиона долларов.

Читайте также
Московские власти решили выдворить бизнес из центра города
Новую редакцию КоАП отправили на доработку из-за критики предпринимателей
Бизнесмены пожаловались в прокуратуру на «Офицеров России» и потребовали от организации миллион рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Закон против законов
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила депутатам Госдумы принять закон, который будет регулировать порядок разработки и принятия других законов. Омбудсмен посетовала, что 450 человек в Думе «могут вносить все, что им вздумается»
Горячие новости
Долларовые миллионеры стали массово уезжать из России
Некоторые миллионеры меняют бенефициаров, переписывая свои счета на третьи лица, фонды или трастовые компании. Часть миллионеров переводит средства в другие активы, а некоторые не предпринимают никаких действий
Авторская колонка
Божья роса
Жили-были две сестры, две совсем старенькие бабушки. Их отец был врагом народа, так что семья была выслана из Москвы, и они туда уже никогда не вернулись. Нина Петровна осела в Туле, а Людмила Петровна — в Долгопрудном.
Романова Ольга
Горячие новости
Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса»
«Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение», - прокомментировал решение ВС РФ Алексей Навальный
Горячие новости
По делу о мошенничестве при строительстве «Зенит-арены» задержан чиновник
Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-арена»
Горячие новости
Официальным символом Нового года выбран тамбовский волк
Тамбовский волк был выбран символом Нового года в связи с тем, что в текущем году столицей праздника будет Тамбов. Автором логотипа стала местная художница Ольга Соловьева. Изображение животного обрамляют снежинки
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Кто, если не Путин?
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила упростить процедуру выборов президента страны. Какие именно изменения предлагается внести, она не сообщила, но пообещала выдвинуть их в ближайшее время
рейдерство
Особенности национального бизнеса
Наше издание постоянно обращается к теме дольщиков и жилищного строительства. И это понятно – для людей, оказавшихся без обещанной крыши над головой, нет темы актуальнее и важнее. Мы рассказывали о махинациях компании «Маяк» в Екатеринбурге, касались и судьбы грандиозного проекта в Челябинске ...
Авторская колонка
Районы Подмосковья стонут городами...
Насильственная декларативная урбанизация подмосковных сел должна завершиться в первой половине семнадцатого года — юбилейного года Октябрьской революции
Николай Дижур
Горячие новости
Росгвардия готовится к разгону
На вооружение Росгвардии поступит специальная водометная инженерная машина разграждения «Торнадо» которая включает в себя водометы, специальные средства для разгребания препятствий и манипулятор. При этом машина является техникой двойного назначения ...
Горячие новости
Алексея Улюкаева сняли с должности главы Минэкономразвития
Глава государства Владимир Путин вечером 15 ноября подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия»
Горячие новости
Парковка в Москве подорожает до 200 рублей в час
Департамент транспорта Москвы определился с новым тарифом на оплату парковки автомобилей. С 2 декабря текущего года тариф подорожает до 200 рублей в час. Чиновники объяснили подорожание необходимостью разгрузить парковочные места
Горячие новости
Видимость зарплат
Одна из учительниц рассказала журналистам, что в октябре ей выплатили зарплату в размере 40 рублей 60 копеек. Предыдущую выплату женщина получила в начале октября. Тогда ей перечислили 13 тысяч рублей в счет задержанной зарплаты за сентябрь
Авторская колонка
Борьба кланов нащупывает дно
Сейчас понесется: арест Улюкаева -блестящая операция, решительный поворот в борьбе с коррупцией, очищение «духовных скреп» от грязи и так далее. В сми уже началось. Только не надо быть наивными дурачками и воспринимать желаемое за действительное.
Гудков Геннадий
Горячие новости
Добить либералов во власти
Российские политики и бизнесмены разделились во мнениях по поводу резонансного задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупом размере у госкомпании «Роснефть» с применением угроз
Горячие новости
Компания Apple в секретном режиме разрабатывает очки виртуальной реальности
Беспроводные очки виртуальной реальности будут обладать двумя встроенными на место линз дисплеями, которые, наподобие Google Glass, смогут воспроизводить видео и другую информацию
Горячие новости
С угрозами вымогал взятку у «Роснефти»
В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет задержал министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Высокопоставленного правительственного чиновника подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело
самогоноварение
Средний класс переходит на первач
Финская пресса отмечает бурный рост домашнего производства алкоголя в России. Спрос на самогонные аппараты растет на десятки процентов в год, рассказали иностранцам отечественные производители.