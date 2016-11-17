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ВТБ
17 ноября 08:17

Бизнесмен Дмитрий Якубовский пояснил сделку с ВТБ

Он не получал доходы от непрофильных активов банка

Фото: tatler.ru

Владелец Engelberg IndustrialGroup Дмитрий Якубовский опубликовал в газете «КоммерсантЪ» открытое письмо главному редактору Forbes, в котором опроверг некоторые сведения, содержащиеся в материалах журнала о сделках ВТБ. 

В частности, бизнесмен опроверг информацию о том, что является основным выгодополучателем от увеличения ВТБ вложений в недвижимость. 

Главному редактору журнала «Forbes» господину Ускову Н.Ф.

Уважаемый Николай Феликсович,

В ноябрьском выпуске Вашего журнала была опубликована статья «Банк на стройке», ее онлайн-версия «Бенефициаром сделок с ВТБ оказался соратник Костина», а также врезка к этой статье под названием «Кто заработал на проблемах ВТБ?». В этих материалах, в частности, утверждается, что я, Якубовский Дмитрий Олегович:

1. «…продал проект (Горки-8 - примечание моё) за $100 млн «Системе Галс» Владимира Евтушенкова в 2007 году, затем выкупил его за 1 рубль»

КОММЕНТАРИИ:

Проект действительно был мною продан ОАО «Система-Галс» в 2007 году за 100 млн долларов США. При этом на момент продажи компания имела более 37.000 квм построенных на Рублево-Успенском шоссе площадей, более 15 Га земли там же, мощности и сети и прочее. Оценка была подтверждена аудитором ОАО «Система-Галс» - компанией Кушман, Рябокобылко и Партнеры (Cushman & Wakifield/Stiles & Riabokobylko). При этом я НИКОГДА не выкупал обратно проект, в том числе не выкупал его и за 1 рубль;

2. «Спустя два года компания досталась за долги ВТБ»

КОММЕНТАРИИ:

Компания никогда не доставалась за долги кому бы то ни было, в том числе не доставалась за долги и ВТБ. Это основной акционер компании – ОАО «Система-Галс» перешёл под контроль ВТБ по взаимным расчётам между ВТБ и ОАО «АФК Система» в 2008-2009 годах. Именно таким образом компания перешла под контроль ВТБ, а не «досталась за долги»;

3. «…очень близок с главой ВТБ» и «...называл себя «лицом Костина»

КОММЕНТАРИИ:

Очень близок я со своей женой. А лицом Костина не называл себя никогда- его лицо- группа ВТБ, а не я;

4. «…заработал на проблемах ВТБ»

КОММЕНТАРИИ:

На проблемах, с моей точки зрения, зарабатывают недобросовестные сотрудники правоохраны. А бизнесмены, я в том числе, зарабатывают на бизнесе, а не на проблемах- мне лично так кажется;

5. «ВТБ на момент сделки не проводил оценку СЛГ, но согласился взять ее акции»

КОММЕНТАРИИ:

Оценка подтверждена аудитором и ВТБ и СЛГ - компанией Эрнст энд Янг (E&Y) и, исходя из этой стоимости, отражена в балансе ОАО «Банк ВТБ».Все это было, естественно, до сделки. Кроме того, любой мало-мальски грамотный человек знает, что банк без оценки, даже по внутренним формальным процедурам, никакие акции «взять»- такова лексика статьи- не может;

6. «…активы компании состояли из 8000 га подмосковной земли балансовой стоимостью 140 млрд рублей»

КОММЕНТАРИИ:

Летом 2014 года уставный капитал Компании СЛГ увеличился со 126 до 140 млрд рублей за счет вклада ОАО «Галс-Девелопмент» (сумма вклада 14 млрд рублей), ставшего участником на 9,97%.

Оценка подтверждена аудитором - компанией ПрайсвотерхаусКуперс (PWC).

На этот момент (как и на момент продажи мною контроля Компании СЛГ структурам группы ВТБ в конце 1 квартала 2015 г.), Компания СЛГ, где группа ВТБ владела 30% уставного капитала, имела:

— земли для строительства в Московской области площадью свыше 8 тыс. Га, только кадастровая (т.е. государственная) стоимость которых превышала 40 млрд рублей в ценах 2013-2014 гг;

— разрешения на строительство жилой застройки с объектами инженерного обеспечения и соцкультбыта площадью 25 млн.кв.м.;

— разрешения на строительство двух терминально-логистических центров (ТЛЦ) в Московской области с объектами инженерного обеспечения со всеми необходимыми техническими условиями с грузооборотом 24 млн. тонн в год;

— отсутствие любой кредиторской задолженности;

Это и послужило причиной выкупа у меня контроля указанного актива группой ВТБ, которая с апреля 2015 года ввела в Компанию СЛГ полностью свой менеджмент (что абсолютно объяснимо и правильно), и управляет активом самостоятельно.

7. «…через год их стоимость обесценилась до 40 млрд, а ВТБ оценил 10% СЛГ в 2,8 млрд рублей»

КОММЕНТАРИИ:

Причина переоценки и сам факт переоценки мне не известны, но если переоценка была, то это никоим образом не имеет отношения ко мне или к приобретённым группой ВТБ у меня активам, качество и рыночную стоимость которых подтвердили две из первых четырёх мировых компаний аудиторов и оценщиков (big four). Могу лишь предположить, что переоценка могла быть обусловлена не принятием решения владельцами СЛГ о физическом начале непосредственно строительных работ (это «отодвигает» денежный поток и, естественно, снижает рыночную стоимость проекта), возможным падением рынка за последние 1,5 года, или то и другое вместе.

8. Являлся заемщиком в ОАО «Галс-Девелопмент» - усматривается из опубликованной «схемы»

КОММЕНТАРИИ:

Я никогда не являлся заёмщиком в ОАО «Галс-Девелопмент», равно как и в ОАО «Система-Галс».

Для полноты картины хотелось бы так же отметить, что:

1. При проверке во второй половине 2015 года Счётной Палатой РФ непрофильных активов ОАО «Банк ВТБ», было установлено, что проект СЛГ является наиболее эффективным с экономической точки зрения, а по проекту Горки-8 – все обязательства заемщика перед банком полностью исполнены;

2. Исходя из общей эффективности (все затраты (включая начисленные кредитной организацией проценты) делим на все дивиденды), получается:

— 1 кв. м построенной и сданной в эксплуатацию площади в посёлке Горки-8 в 2008-2014 годах на 14 км Рублево-Успенского шоссе (включая землю, все сети, мощности, дороги, гидротехнические и берегоукрепительные сооружения (только плотин 12 объектов), дноуглубительные работы, землеустроительную, проектную и иную разрешительную документацию, и т.п.) обошёлся существенно менее 2.000 долларов США/кв.м;

— 1 кв. м площадей на стадии разрешения на строительство в проекте СЛГ -менее 1.400 рублей/кв.м, что существенно ниже установленной государством стоимости 1 кв.м социального жилья в Московской области на этой стадии жилищного строительства (это без учета эффективности ТЛЦ).

Принимая во внимание, уважаемый Николай Феликсович, что вышеуказанные мною утверждения автора статьи и врезки – с моей точки зрения не соответствуют действительности, как сами по себе, так и в их совокупности, прошу Вас опубликовать в следующем номере Вашего журнала мой ответ на вышеуказанную статью и врезку к ней с изложением моей точки зрения, чтобы читатели могли иметь документально подтверждённую информацию об описываемых в журнале событиях.

С уважением, Д.О. Якубовский.

07 ноября 2016 года.

PS: Мои неоднократные и устные, и письменные просьбы к журналу Forbes опубликовать мой ответ на публикацию журнала обо мне же, были проигнорированы журналом без указания причин, что и послужило поводом для ответа журналу Forbes через другое средство массовой информации - газету Коммерсант.

 

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