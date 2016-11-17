Бизнесмен Дмитрий Якубовский пояснил сделку с ВТБ
Он не получал доходы от непрофильных активов банка
Владелец Engelberg IndustrialGroup Дмитрий Якубовский опубликовал в газете «КоммерсантЪ» открытое письмо главному редактору Forbes, в котором опроверг некоторые сведения, содержащиеся в материалах журнала о сделках ВТБ.
В частности, бизнесмен опроверг информацию о том, что является основным выгодополучателем от увеличения ВТБ вложений в недвижимость.
Главному редактору журнала «Forbes» господину Ускову Н.Ф.
Уважаемый Николай Феликсович,
В ноябрьском выпуске Вашего журнала была опубликована статья «Банк на стройке», ее онлайн-версия «Бенефициаром сделок с ВТБ оказался соратник Костина», а также врезка к этой статье под названием «Кто заработал на проблемах ВТБ?». В этих материалах, в частности, утверждается, что я, Якубовский Дмитрий Олегович:
1. «…продал проект (Горки-8 - примечание моё) за $100 млн «Системе Галс» Владимира Евтушенкова в 2007 году, затем выкупил его за 1 рубль»
КОММЕНТАРИИ:
Проект действительно был мною продан ОАО «Система-Галс» в 2007 году за 100 млн долларов США. При этом на момент продажи компания имела более 37.000 квм построенных на Рублево-Успенском шоссе площадей, более 15 Га земли там же, мощности и сети и прочее. Оценка была подтверждена аудитором ОАО «Система-Галс» - компанией Кушман, Рябокобылко и Партнеры (Cushman & Wakifield/Stiles & Riabokobylko). При этом я НИКОГДА не выкупал обратно проект, в том числе не выкупал его и за 1 рубль;
2. «Спустя два года компания досталась за долги ВТБ»
КОММЕНТАРИИ:
Компания никогда не доставалась за долги кому бы то ни было, в том числе не доставалась за долги и ВТБ. Это основной акционер компании – ОАО «Система-Галс» перешёл под контроль ВТБ по взаимным расчётам между ВТБ и ОАО «АФК Система» в 2008-2009 годах. Именно таким образом компания перешла под контроль ВТБ, а не «досталась за долги»;
3. «…очень близок с главой ВТБ» и «...называл себя «лицом Костина»
КОММЕНТАРИИ:
Очень близок я со своей женой. А лицом Костина не называл себя никогда- его лицо- группа ВТБ, а не я;
4. «…заработал на проблемах ВТБ»
КОММЕНТАРИИ:
На проблемах, с моей точки зрения, зарабатывают недобросовестные сотрудники правоохраны. А бизнесмены, я в том числе, зарабатывают на бизнесе, а не на проблемах- мне лично так кажется;
5. «ВТБ на момент сделки не проводил оценку СЛГ, но согласился взять ее акции»
КОММЕНТАРИИ:
Оценка подтверждена аудитором и ВТБ и СЛГ - компанией Эрнст энд Янг (E&Y) и, исходя из этой стоимости, отражена в балансе ОАО «Банк ВТБ».Все это было, естественно, до сделки. Кроме того, любой мало-мальски грамотный человек знает, что банк без оценки, даже по внутренним формальным процедурам, никакие акции «взять»- такова лексика статьи- не может;
6. «…активы компании состояли из 8000 га подмосковной земли балансовой стоимостью 140 млрд рублей»
КОММЕНТАРИИ:
Летом 2014 года уставный капитал Компании СЛГ увеличился со 126 до 140 млрд рублей за счет вклада ОАО «Галс-Девелопмент» (сумма вклада 14 млрд рублей), ставшего участником на 9,97%.
Оценка подтверждена аудитором - компанией ПрайсвотерхаусКуперс (PWC).
На этот момент (как и на момент продажи мною контроля Компании СЛГ структурам группы ВТБ в конце 1 квартала 2015 г.), Компания СЛГ, где группа ВТБ владела 30% уставного капитала, имела:
— земли для строительства в Московской области площадью свыше 8 тыс. Га, только кадастровая (т.е. государственная) стоимость которых превышала 40 млрд рублей в ценах 2013-2014 гг;
— разрешения на строительство жилой застройки с объектами инженерного обеспечения и соцкультбыта площадью 25 млн.кв.м.;
— разрешения на строительство двух терминально-логистических центров (ТЛЦ) в Московской области с объектами инженерного обеспечения со всеми необходимыми техническими условиями с грузооборотом 24 млн. тонн в год;
— отсутствие любой кредиторской задолженности;
Это и послужило причиной выкупа у меня контроля указанного актива группой ВТБ, которая с апреля 2015 года ввела в Компанию СЛГ полностью свой менеджмент (что абсолютно объяснимо и правильно), и управляет активом самостоятельно.
7. «…через год их стоимость обесценилась до 40 млрд, а ВТБ оценил 10% СЛГ в 2,8 млрд рублей»
КОММЕНТАРИИ:
Причина переоценки и сам факт переоценки мне не известны, но если переоценка была, то это никоим образом не имеет отношения ко мне или к приобретённым группой ВТБ у меня активам, качество и рыночную стоимость которых подтвердили две из первых четырёх мировых компаний аудиторов и оценщиков (big four). Могу лишь предположить, что переоценка могла быть обусловлена не принятием решения владельцами СЛГ о физическом начале непосредственно строительных работ (это «отодвигает» денежный поток и, естественно, снижает рыночную стоимость проекта), возможным падением рынка за последние 1,5 года, или то и другое вместе.
8. Являлся заемщиком в ОАО «Галс-Девелопмент» - усматривается из опубликованной «схемы»
КОММЕНТАРИИ:
Я никогда не являлся заёмщиком в ОАО «Галс-Девелопмент», равно как и в ОАО «Система-Галс».
Для полноты картины хотелось бы так же отметить, что:
1. При проверке во второй половине 2015 года Счётной Палатой РФ непрофильных активов ОАО «Банк ВТБ», было установлено, что проект СЛГ является наиболее эффективным с экономической точки зрения, а по проекту Горки-8 – все обязательства заемщика перед банком полностью исполнены;
2. Исходя из общей эффективности (все затраты (включая начисленные кредитной организацией проценты) делим на все дивиденды), получается:
— 1 кв. м построенной и сданной в эксплуатацию площади в посёлке Горки-8 в 2008-2014 годах на 14 км Рублево-Успенского шоссе (включая землю, все сети, мощности, дороги, гидротехнические и берегоукрепительные сооружения (только плотин 12 объектов), дноуглубительные работы, землеустроительную, проектную и иную разрешительную документацию, и т.п.) обошёлся существенно менее 2.000 долларов США/кв.м;
— 1 кв. м площадей на стадии разрешения на строительство в проекте СЛГ -менее 1.400 рублей/кв.м, что существенно ниже установленной государством стоимости 1 кв.м социального жилья в Московской области на этой стадии жилищного строительства (это без учета эффективности ТЛЦ).
Принимая во внимание, уважаемый Николай Феликсович, что вышеуказанные мною утверждения автора статьи и врезки – с моей точки зрения не соответствуют действительности, как сами по себе, так и в их совокупности, прошу Вас опубликовать в следующем номере Вашего журнала мой ответ на вышеуказанную статью и врезку к ней с изложением моей точки зрения, чтобы читатели могли иметь документально подтверждённую информацию об описываемых в журнале событиях.
С уважением, Д.О. Якубовский.
07 ноября 2016 года.
PS: Мои неоднократные и устные, и письменные просьбы к журналу Forbes опубликовать мой ответ на публикацию журнала обо мне же, были проигнорированы журналом без указания причин, что и послужило поводом для ответа журналу Forbes через другое средство массовой информации - газету Коммерсант.