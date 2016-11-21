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Бизнес
21 ноября 00:32

Россиянам разрешат открывать «семейные» банковские счета

Российские граждане со следующего года получат возможность открывать один банковский счет на несколько владельцев. Нововведение уже одобрил комитет по государственному строительству

Российские граждане со следующего года получат возможность открывать один банковский счет на несколько владельцев. Такие поправки подготовили депутаты Госдумы в Гражданский кодекс. Нововведение уже одобрил комитет по государственному строительству и законодательству ко второму чтению.

Авторы поправок считают, что новый инструмент будет полезен супругам и физическим лицам, ведущим семейный бизнес.

Владельцами совместного счета могут быть только физлица. Права на находящиеся на счете средства будут принадлежать держателям пропорционально объему внесенных ими денег.

Представители банковского бизнеса считают, что «семейные» счета чреваты конфликтами между держателями.

Кроме того, в Ассоциации российских банков предлагают уточнить, как оформляется участие каждого последующего владельца счета, так как это влияет на имущественные права, сообщает РБК.

«Вероятно, должно подаваться совместное заявление всеми владельцами. Поскольку некоторые владельцы счета могут возражать против «вступления в договор конкретного участника», то, возможно, при оформлении совместного заявления не следует допускать его оформление владельцами счета по доверенности», - говорится в заключении АРБ.

Отметим, что сейчас физические лица могут пользоваться одним и тем же счетом с помощью нескольких банковских карт. Это делается с разрешения владельца счета. Однако авторы поправок считают, что при такой схеме вопрос прав на эти деньги никак не регулируется.

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