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Бизнес
21 ноября 07:13

Фирмы, связанные с вице-мэром Москвы Хуснуллиным, заработали на госконтрактах 10 млрд рублей

По данным организации «Трансперенси Интернешнл - Россия», компании «Татстрой», «Водоканалсервис» и «Татсельжилкомхоз» получили почти 10 млрд рублей, выполняя государственные подряды. Организация связывает эти компании с заместителем мэра Москвы

Компании, связанные с вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным, который курирует градостроительную политику в столице, получили государственные заказы на 10 млрд рублей.

По данным организации «Трансперенси Интернешнл - Россия», компании «Татстрой», «Водоканалсервис» и «Татсельжилкомхоз» получили почти 10 млрд рублей, выполняя государственные подряды. Организация связывает эти компании с заместителем мэра Москвы Маратом Хуснуллиным.

Основная деятельность фирм приходится на то время, когда Хуснуллин был министром строительства Татарстана (2001-2010 гг).

У всех трех компаний был общий совладелец - компания «Авердикс». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2007 года «Авердикс» был единственным владельцем «Татстроя» и «Татсельжилкомхоза», тогда же ей принадлежали 75% акций «Водоканалсервиса» (с 2008 года, указывают авторы расследования, у фирмы осталось 50% акций). Сейчас все четыре юрлица ликвидированы.

«Авердикс» была оформлена на двух владельцев - лондонскую фирму Averdo Property Management Limited и офшор Averdix Business Corp., зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Единственным держателем ее акций был офшор из БВО.

С 2005 года до августа 2010 директором британской компании Averdo Property Management Limited являлась Роза Хуснуллина – мать вице-мэра.

Компания «Водоканалсервис» участвовала в 282 тендерах и заработала почти 9,9 млрд рублей. В частности, компания выиграла тендер на строительство инженерных сетей в поселке Ореховка-2 Татарстана.

«Татарстрой» с 2011 года по 2013 год получил 7 госконтрактов на 41,9 млн рублей. Крупнейший из них - строительство детских садов и детского дома в Казани (37,9 млн рублей).

«Татсельжилкомхоз» заработал на четырех господрядах 12,9 млн рублей. Все подряды были получены напрямую от Минстроя, который возглавлял Хуснуллин.

В связи с вышесказанным, юристы «Трансперенси Интернешнл - Россия» подготовили заявление в прокуратуру с просьбой проверить, не было ли в действиях Хуснуллина конфликта интересов.

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