В Киеве задержали главу правления санируемого банка «Траст» Илью Юрова
Председатель совета директоров банка «Траст» Илья Юров задержан в аэропорту Киева «Борисполь». Напомним, что «Траст» в настоящее время находится на санации. Глава банка в связи с финансовыми трудностями организации решил в Россию не возвращаться
Председатель совета директоров банка «Траст» Илья Юров задержан в аэропорту Киева «Борисполь». Напомним, что «Траст» в настоящее время находится на санации. Глава банка в связи с финансовыми трудностями организации решил в Россию не возвращаться.
Сотрудники погранслужбы Украины задержали Илью Юрова два дня назад. Банкир находится в международном розыске по запросу российских правоохранительных органов.
Г-н Юров был задержан во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев, сообщает «Интерфакс».
В украинскую столицу банкир приехал из Лондона по личным делам. На паспортном контроле он предъявил паспорт гражданина Кипра.
Украинское издание «Обозреватель» также сообщает, что Юров направлен в изолятор временного содержания в городе Белая Церковь в Киевской области, а процедура его экстрадиции в Россию займет не менее месяца.
Банк «Траст» проходит санацию с 22 декабря 2014 года. В конце 2014 года банк столкнулся с оттоком вкладчиков во время обвала курса рубля. Тогда же Юров решил уехать из России.
В начале 2015 года следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывших руководителей банка «Траст», в том числе Юрова. Их подозревают в заключении фиктивных кредитных договоров с компаниями, зарегистрированными на Кипре. По версии следователей, руководители банка похитили деньги вкладчиков, в результате чего организация не смогла выполнять свои обязательства. Речь идет о хищении не менее 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов.