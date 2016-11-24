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24 ноября 00:28

Российские бизнесмены пожаловались на Visa и MasterCard из-за разных комиссий

ФАС не исключила возбуждения дела в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard из-за разной комиссии при обслуживании малого и среднего бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключила возбуждения дела в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard из-за разной комиссии при обслуживании малого и среднего бизнеса.

С жалобой на действия платежных систем в ФАС выступила организация «Опора России». Предпринимательское сообщество заявило о дискриминации платежными системами Visa и MasterCard предприятий малого бизнеса в величине комиссии за обслуживание.

Президент «Опоры России» Александр Калинин в беседе с РИА Новости сообщил, что Visa и MasterCard берут комиссию 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% - малого.

«Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?» - обратился он к главе службы Игорю Артемьеву. «Это заявление в ФАС. С удовольствием. Будет одно из любимых дел», - ответил в свою очередь глава ФАС Игорь Артемьев.

В Visa и MasterCard обвинения в дискриминации малого и крупного бизнеса пока не прокомментировали.

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