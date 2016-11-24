Английский суд арестовал имущество главы НПО «Космос» по иску «Банка Москвы»
Высокий суд Англии и Уэльса постановит изъять все имущество главы российского НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей у «Банка Москвы». Арест наложен на два автомобиля, детскую машину Ferrari, мотоцикл, несколько телевизоров ...
Высокий суд Англии и Уэльса постановит изъять все имущество главы российского НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей у «Банка Москвы».
Арест наложен на два автомобиля (Rolls-Royce стоимостью около 100 тысяч фунтов и Mercedes Viano), детскую машину Ferrari, мотоцикл, несколько телевизоров, бытовую и офисную технику, предметы роскоши, украшения, спортивный инвентарь, четыре ноутбука, фотокамеры, бутылки вина, виски, водки, коньяка, арманьяк 1985 года, лыжные ботинки, шлем, посуду и даже игровую приставку Xbox One, сообщает «КоммерсантЪ».
Имущество Чернякова отправлено на склад временного хранения. Затем оно будет реализовано с аукциона для погашения нанесенного банку ущерба.
Также судом арестованы два миллиона фунтов, находящихся на счетах Чернякова в инвестиционной компании Altus Investment Management. Защита бизнесмена заявили, что теперь у олигарха не осталось средств к существованию.
Год назад суд по заявлению «Банка Москвы» наложил арест на имущество Чернякова по всему миру. Тогда под арест попали два реактивных самолета, два автомобиля Rolls-Royce, предметы роскоши, а также счета и недвижимость в разных странах. Самому Чернякову запретили покидать территорию Англии и Уэльса.
В 2011 году «Банк Москвы» выдал НПО «Космос» 11 млрд рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Поручителем по кредитам выступал лично Черняков. На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд рублей. Деньги банка ушли на счета других компаний.
В России в отношении Чернякова возбуждено уголовное дело по статье «Особо крупное мошенничество в сфере кредитования». Бизнесмен же успел уехать в Германию, где имел вид на жительство. Он находится в федеральном и международном розыске.
В отношении Чернякова также расследуется уголовное дело о хищении 25 млн рублей при строительстве школы дзюдо.