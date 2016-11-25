Военно-промышленный банк списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков
Банк, который в сентябре был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности, незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков. Информация об этом передана в правоохранительные органы
Военно-промышленный банк, который в сентябре был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности, незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков. Информация об этом передана в правоохранительные органы.
Списание средств вкладчиков в ходе проверки обнаружила временная администрация, назначенная в ВПБ после отзыва лицензии.
Представители временной администрации также утверждают, что руководство банка препятствовало ее работе. Сотрудники ВПБ отказались передать оригиналы всех кредитных договоров и электронную базу данных об операциях банка.
В настоящее время временная администрация вместе с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) восстанавливают данные о счетах клиентов Военно-промышленного банка, чтобы внести их в реестр обязательств, отмечается в сообщении ЦБ.
Отрицательный капитал ВПБ специалисты Центробанка оценили в 27,3 млрд рублей. Обязательства перед кредиторами оценены в 38 млрд рублей, активы - в 10,7 млрд рублей.