Меню
Общество
Хотят ли русские войны?
Бизнес
25 ноября 00:18

Военно-промышленный банк списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков

Банк, который в сентябре был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности, незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков. Информация об этом передана в правоохранительные органы

Военно-промышленный банк, который в сентябре был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности, незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков. Информация об этом передана в правоохранительные органы.

Списание средств вкладчиков в ходе проверки обнаружила временная администрация, назначенная в ВПБ после отзыва лицензии.

Представители временной администрации также утверждают, что руководство банка препятствовало ее работе. Сотрудники ВПБ отказались передать оригиналы всех кредитных договоров и электронную базу данных об операциях банка.

В настоящее время временная администрация вместе с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) восстанавливают данные о счетах клиентов Военно-промышленного банка, чтобы внести их в реестр обязательств, отмечается в сообщении ЦБ.

Отрицательный капитал ВПБ специалисты Центробанка оценили в 27,3 млрд рублей. Обязательства перед кредиторами оценены в 38 млрд рублей, активы - в 10,7 млрд рублей.

Читайте также
В Киеве задержали главу правления санируемого банка «Траст» Илью Юрова
ЦБ будет выявлять проблемы банков на ранних стадиях, чтобы избежать отзыва лицензии
В Центробанке проходят обыски по уголовному делу МАБ
Сейчас на главной
лига европы
Вторая евровесна «Краснодара»
В 1/16 финала Кубка Европы Россия будет представлена минимум двумя клубами. Это стало ясно после того как «Краснодар» в пятом туре группового этапа дома сыграл вничью с «Зальцбургом» ...
Горячие новости
Военно-промышленный банк списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков
Банк, который в сентябре был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности, незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков. Информация об этом передана в правоохранительные органы
Горячие новости
Мы так полстраны лишим прав
Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя
платные дороги
Платные дороги 2.0
Хотя отдельные платные участки были в стране и до этого, впервые на уровне руководства страны о платных дорогах заговорили 12 лет назад, в 2004 г. Интересно вспомнить некоторые цитаты: тогдашний министр Игорь Левитин, например, сказал, что первыми «будут направления от Москвы в сторону Белоруссии ...
Горячие новости
К избирательной кампании Путина привлекут блогеров с большим числом подписчиков
Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике
Горячие новости
Все что нажито непосильным трудом
Высокий суд Англии и Уэльса постановит изъять все имущество главы российского НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей у «Банка Москвы». Арест наложен на два автомобиля, детскую машину Ferrari, мотоцикл, несколько телевизоров ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Власти готовят серию сюжетов о любви москвичей к платной парковке
Отметим, что глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов неоднократно заявлял о том, что на платных парковках, в том числе и в спальных районах, настаивают сами горожане. В реальности же москвичи выходят на митинги с требованием отменить платную парковку
Московская область
«Нет» диктатуре Воробьева!
Николай Дижур заслуженно пользуется репутацией системного раздражителя подмосковной администрации. Он постоянно и жестко выступает против тотальных нарушений российских законов, глобальной коррупции, кумовства и информационной вакханалии, которые стали фирменным стилем Правительства Московской области...
Горячие новости
Российские бизнесмены пожаловались на Visa и MasterCard из-за разных комиссий
ФАС не исключила возбуждения дела в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard из-за разной комиссии при обслуживании малого и среднего бизнеса
Горячие новости
Сенатор предложил увольнять судей после трех «неправильных» приговоров
Сенатор и бывший министр труда предлагает увольнять судей, если принятые ими решения были отменены вышестоящей инстанцией три раза. Соответствующий законопроект сенатор уже внес на рассмотрение Госдумы
Горячие новости
Спецслужбы Брюсселя сообщили о возможных терактах на рождественской ярмарке
Спецслужбы Бельгии получили сведения о подготовке терактов во время традиционной рождественской ярмарки «Зимние удовольствия». О планах террористов сообщает газета La Derniere Heure ...
Авторская колонка
Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил
Житель Томска установил имена сталинских палачей, убивших его прадеда. Денис Карагодин провел собственное расследование и теперь собирается привлечь к уголовной ответственности всех, кто был причастен к расстрелу ...
Кучер Станислав
Горячие новости
ФАС уличила в картельном сговоре поставщиков техники для ГАС «Выборы»
Федеральная антимонопольная служба России заподозрила в картельном сговоре поставщиков системных блоков для автоматизированной системы «Выборы». По данному факту возбуждено дело ...
ЖКХ
Как не попасть на счетчик
Известно, что желающих нажиться на нашей юридической безграмотности или беспомощности хоть пред пруди. Особенно в сфере строительства и ЖКХ. Способов залезть в карман гражданина РФ предостаточно. Один из них – заставить заменить водосчетчики ...
Горячие новости
Алексей Навальный подаст иск против судьи по делу «Кировлеса»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес ему обвинительный приговор по делу о хищениях в «Кировлесе»
Горячие новости
Пенсионный фонд опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в 2019 году
Пенсионный возраст в России начнут постепенно повышать в 2019 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда. Эксперты предлагают повышать пенсионный возраст по три месяца в год
Авторская колонка
По личной команде Путина в Московскую область ввели нацгвардию...
В Московской области потребовалось личное вмешательство Президента России для обеспечения законности оборота бытовых отходов, деятельности полигонов ТБО и сохранности государственного лесного фонда!
Николай Дижур
Горячие новости
Роспотребнадзор объявил о начале сезонной эпидемии гриппа
По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова